США объявили о новом пакете помощи по безопасности для Украины в размере до 200 млн по программе специальных президентских полномочий. Об этом сообщил советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

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По данным СМИ, помощь по безопасности будет включать средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы HIMARS, минометные снаряды, противотанковые ракеты Javelin.

Министерство обороны США также предоставляет долгосрочную поддержку через фонд Инициативы содействия безопасности Украины для усиления средств противовоздушной обороны, мощностей для ударов на дальнем расстоянии и противотанковых мощностей.

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