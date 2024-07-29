Украина ожидает 3,9 млрд долл. - первую часть прямой бюджетной поддержки от США - уже в ближайшие недели. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил после встречи со Специальным представителем США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер, передает УНН.

"Украина благодарна за 7,85 млрд долларов прямой бюджетной поддержки, которая должна поступить от США в этом году. Первые 3,9 млрд долларов ожидаем уже в ближайшие недели", - сообщил Шмыгаль.

Он также отметил внедрение системного подхода в финансировании проектов экономического восстановления.

"Уже состоялось первое заседание Стратегического инвестиционного совета при Правительстве Украины, в течение двух месяцев планируем утвердить перечень публичных инвестиционных проектов на 2025 год и передать его партнерам", - отметил премьер.

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Глава правительства также поблагодарил США за объявление о предоставлении 500 млн долл. новых средств на энергетическую помощь и переадресацию ранее объявленных 324 млн долл. на экстренные энергетические потребности в Украине. Поддержка энергетики является для нас сегодня критически необходимой, чтобы восстановить уничтоженное врагом.

"Поблагодарил США за поддержку решения стран G7 о предоставлении Украине 50 млрд долл. за счет будущих доходов от замороженных активов рф. Обсудили вопросы реализации этой инициативы. Для нас важно, чтобы средства были доступны Украине уже с 2025 года и была возможность направить их на все критические потребности, включая военные.

Также обсудили вопросы работы Мультидонорской координационной платформы. Приоритетными для нас остаются финансирование бюджетных расходов, проекты восстановления и поддержка энергетики", - резюмировал Шмыгаль.

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