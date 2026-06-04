США обвинили Тегеран в преднамеренной атаке на аэропорт Кувейта
Киев • УНН
В результате иранской атаки на аэропорт и дипмиссии Кувейта погиб человек и десятки ранены. США назвали инцидент преднамеренным нападением Тегерана.
Один человек погиб, еще десятки получили ранения в результате иранской атаки на гражданские объекты в Кувейте, среди которых международный аэропорт и дипломатические представительства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство иностранных дел Кувейта, пишет УНН.
Детали
По данным кувейтской стороны, в результате удара был поврежден терминал международного аэропорта. При этом в заявлении не уточняется, какие именно дипломатические миссии также получили повреждения.
Иранские государственные СМИ, ссылаясь на Корпус стражей исламской революции, утверждают, что Тегеран не наносил удара по аэропорту. Там заявили, что разрушения якобы произошли из-за "ошибки американских систем Patriot, которые не смогли перехватить иранские ракеты".
Кувейт оказался под ударом впервые после перемирия
Американские военные отвергли эти обвинения. В Центральном командовании США заявили, что инцидент был "преднамеренным, рассчитанным и неоправданным нападением" со стороны Ирана.
Атака стала очередной эскалацией напряженности в регионе после объявленного 8 апреля прекращения огня. По информации Reuters, Иран нанес ракетные и беспилотные удары по Кувейту, который является близким союзником США, а также по другим странам Персидского залива.
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