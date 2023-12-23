США обвинили Иран в планировании атак на корабли в Красном море

Иран был "глубоко вовлечен" в планирование операций против коммерческих судов в Красном море, и его разведывательные данные имели решающее значение для того, чтобы дать возможность йеменскому движению Хуси атаковать корабли. Об этом заявили в Белом доме, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Поддерживаемые Ираном хуситы, которые утверждают, что их атаки направлены на поддержку палестинцев, которые находятся в осаде Израиля в Газе, атаковали коммерческое судоходство в Красном море с помощью беспилотников и ракет, заставляя грузоотправителей менять курс и идти более длинными маршрутами вокруг южной оконечности Африки

Мы знаем, что Иран принимал активное участие в планировании операций против коммерческих судов в Красном море. Это согласуется с долгосрочной материальной поддержкой Ирана и поощрением дестабилизирующих действий хуситов в регионе пресс-секретарь Белого дома по вопросам национальной безопасности Адриенн Уотсон. говорится в заявлении.

Иран отрицает причастность к атакам хуситов в Красном море.

На прошлой неделе США объявили о создании военно-морской коалиции с участием 20 стран, целью которой является помочь защитить суда от атак в Красном море. Некоторые из вовлеченных стран заявили, что операции по защите коммерческих перевозок будут частью существующих военно-морских соглашений.

Более 20 стран присоединились к коалиции для защиты судоходства в Красном море - Пентагон