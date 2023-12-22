Более 20 стран присоединились к коалиции для защиты судоходства в Красном море - Пентагон
По данным Пентагона, более 20 стран присоединились к возглавляемой США коалиции для защиты судоходства в Красном море от нападений повстанцев-хуситов.
В США предупреждают о подделках лекарства от диабета Ozempic
Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) предупредило о поддельных лекарствах от сахарного диабета в цепочке поставок в США, посоветовав проверять конкретные партии и серийные номера.
Франция закрывает свое посольство в Нигере
Франция закрывает свое посольство в Нигере из-за операционных проблем и соображений безопасности после вывода французских войск и высылки французского посла военным режимом Нигера.
МАГАТЭ сообщает об установке новых дизельных котлов на Запорожской АЭС
МАГАТЭ отмечает, что Запорожская АЭС устанавливает четыре новых мобильных дизельных котла для выполнения важных функций ядерной безопасности. Девять котлов сейчас эксплуатируются, а эксперты осуществляют мониторинг безопасности и технического обслуживания, несмотря на постоянные вызовы, связанные с войной.
В Одесской области взрывы, работает ПВО
В Одесской области с активной противовоздушной обороной раздались взрывы, обломки сбитых самолетов "шахед" упали в районах Киева. Сигналы воздушной тревоги прозвучали во многих регионах Украины.
Появились фото последствий падения обломков БпЛА в Дарницком районе Киева
В результате падения беспилотника в Дарницком районе Киева обломки попали в недостроенный нежилой двухэтажный дом; в соседних домах повреждены окна и фасады. На месте происшествия работают пожарные и следственно-оперативная группа.
Чехия объявила субботу, 23 декабря, днем траура по погибшим в Карловом университете
Чешская Республика объявила 23 декабря днем траура по жертвам стрельбы в Карловом университете, национальные мероприятия включают минуту молчания и приспускание флагов.
Атака БПЛА на Киев: количество пострадавших увеличилось до двух
В результате атаки российского беспилотника на Киев два человека получили ранения; убытки включают пожар в многоэтажке и выбитые окна, сейчас идет оценка жертв и подготовка документов для правоохранительных органов.
В Хмельницкой области взрывы, работает ПВО
Взрывы произошли в Хмельницкой области на фоне активных действий противовоздушной обороны; жителей призывают оставаться в укрытиях в связи с продолжающейся воздушной тревогой.
В России заявили о сбитии двух "украинских" беспилотников в Курской области
Министерство обороны России заявило, что сбило два украинских беспилотника над Курской областью.