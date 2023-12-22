Более 20 стран присоединились к коалиции для защиты судоходства в Красном море - Пентагон

Более 20 стран присоединились к возглавляемой США коалиции для защиты судоходства в Красном море от нападений йеменских повстанцев-хуситов. Об этом сообщили в Пентагоне, передает УНН.

Детали

Отмечается, что поддерживаемые Ираном хуситы неоднократно наносили удары по судам в Красном море.

Сейчас более 20 стран подписались на участие в коалиции сообщил журналистам представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер.

Райдер сказал, что хуситы нападают на экономическое благосостояние и процветание наций во всём мире, фактически становясь бандитами на международной магистрали, которой является Красное море.

Силы коалиции будут служить своего рода дорожным патрулем, патрулируя Красное море и Аденский залив, чтобы реагировать на коммерческие суда и помогать им, если это будет необходимо говорит он, призывая хуситов прекратить их атаки.

Дополнение

В понедельник, 18 декабря, Соединенные Штаты объявили о создании многонациональной коалиции в Красном море, а через два дня хуситы предупредили, что нанесут ответный удар в случае нападения.

США объявили спецоперацию по защите судоходства в Красном море