США никогда не поддержат идею "торгов" регионами Украины - Салливан

"Российская агрессия, направленная на то, чтобы разделить Украину, напротив, создала огромное духовное единство украинских людей, и в то же время глубоко навредила собственной репутации для Украины и на международной арене. Это стоило России существенных ресурсов, которые она лучше бы тратила на своих собственных граждан", - сказал он.

По словам Дж.Салливана, важно, чтобы РФ четко поняла политику США в отношении конфликта в Украине.

"Крым - это Украина. Донбасс - это Украина. Мы никогда не примем торги регионами Украины. Мы никогда не будем заключать соглашения об Украине без Украины", - подчеркнул заместитель госсекретаря.

Как сообщал УНН, по словам Дж.Салливана, российская агрессия в Украине несет катастрофические последствия для русскоязычных граждан.