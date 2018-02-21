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США ніколи не підтримають ідею “торгів” регіонами України - Салліван

США ніколи не підтримають ідею “торгів” регіонами України - Салліван

Київ • УНН

 • 9450 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Сполучені Штати Америки підтримують суверенітет та територіальну цілісність України та ніколи не приймуть ідею про обмін одного українського регіону на інший. Про це сьогодні в Києві заявив заступник Державного секретаря США Джон Салліван, передає кореспондент УНН.

“Російська агресія, спрямована на те, щоб розділити Україну, напроти, створила величезну духовну єдність українських людей, та в той же час глибоко пошкодила власну репутацію для України та на міжнародній арені. Це коштувало Росії істотних ресурсів, які вона краще б витрачала на своїх власних громадян”, — сказав він.

За словами Дж.Саллівана, важливо, щоб РФ чітко зрозуміла політику США стосовно конфлікту в Україні.

“Крим — це Україна. Донбас — це Україна. Ми ніколи не приймемо торги регіонами України. Ми ніколи не укладатимемо угоди про Україну без України”, — підкреслив заступник Держсекретаря.

Як повідомляв УНН, за словами Дж.Саллівана, російська агресія в Україні має катастрофічні наслідки для російськомовних громадян.

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