США ніколи не підтримають ідею “торгів” регіонами України - Салліван
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Сполучені Штати Америки підтримують суверенітет та територіальну цілісність України та ніколи не приймуть ідею про обмін одного українського регіону на інший. Про це сьогодні в Києві заявив заступник Державного секретаря США Джон Салліван, передає кореспондент УНН.
“Російська агресія, спрямована на те, щоб розділити Україну, напроти, створила величезну духовну єдність українських людей, та в той же час глибоко пошкодила власну репутацію для України та на міжнародній арені. Це коштувало Росії істотних ресурсів, які вона краще б витрачала на своїх власних громадян”, — сказав він.
За словами Дж.Саллівана, важливо, щоб РФ чітко зрозуміла політику США стосовно конфлікту в Україні.
“Крим — це Україна. Донбас — це Україна. Ми ніколи не приймемо торги регіонами України. Ми ніколи не укладатимемо угоди про Україну без України”, — підкреслив заступник Держсекретаря.
Як повідомляв УНН, за словами Дж.Саллівана, російська агресія в Україні має катастрофічні наслідки для російськомовних громадян.