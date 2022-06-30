США не исключили продажу F-16 Турции после снятия вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

КИЕВ. 30 июня. УНН. Администрация Байдена поддержала потенциальную продажу истребителей F-16 Турции через день после того, как Анкара сняла вето на членство Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом информирует УНН со ссылкой на Euractiv.