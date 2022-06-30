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США не исключили продажу F-16 Турции после снятия вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

США не исключили продажу F-16 Турции после снятия вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Киев • УНН

 • 98788 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. Администрация Байдена поддержала потенциальную продажу истребителей F-16 Турции через день после того, как Анкара сняла вето на членство Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом информирует УНН со ссылкой на Euractiv.

Цитата

Во время брифинга помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Валландер сообщила, что сильный оборонный потенциал Турции укрепит оборону НАТО.

"Соединенные Штаты поддерживают модернизацию Турцией ее парка истребителей, потому что это вклад в безопасность НАТО, а значит, и в безопасность Америки", — сказала она и добавила: "Эти планы в работе. И с ними нужно работать через наши контрактные процессы".

Детали

В октябре 2021 года Турция обратилась к Соединенным Штатам с просьбой купить 40 истребителей F-16 от Lockheed Martin и почти 80 комплектов для модернизации имеющихся боевых самолетов. До брифинга США не высказывали никакого мнения о продаже, кроме того, что все продажи оружия должны проходить через необходимую юридическую процедуру.

В марте, пишет Euroactiv, Государственный департамент написал письмо некоторым членам Конгресса США, выступавшим против продажи, заявив, что "соответствующие" торговые связи США с Турцией в сфере обороны будут служить интересам Вашингтона.

Комментарий Валландер появился после того, как Турция, Швеция и Финляндия после долгих переговоров заключили трехсторонний меморандум, по которому Анкара сняла вето со скандинавских стран на вступление в НАТО. Американские чиновники отвергли какие-либо предположения относительно того, что Вашингтон согласовал продажу истребителей в обмен на это соглашение.

"США ничего не предлагали Турции, и Турция ничего не просила", - сказал высокопоставленный чиновник администрации.

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По его словам, американские чиновники ведут технические переговоры по запросу Турции на приобретение американских истребителей F-16. Последнее слово в этом вопросе стоит за Конгрессом США.

Продажа оружия США союзнику по НАТО Турции стала спорной после того, как Анкара приобрела оборонительные ракетные системы российского производства, что повлекло за собой санкции США, а также изъятие Турции из программы истребителей F-35.

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