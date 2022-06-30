США не виключили продаж F-16 Туреччині після зняття вето на вступ Швеції та Фінляндії у НАТО

КИЇВ. 30 червня. УНН. Адміністрація Байдена підтримала потенційний продаж винищувачів F-16 Туреччині, через день після того, як Анкара зняла вето на членство Фінляндії та Швеції в НАТО. Про це інформує УНН з посиланням на Euractiv.