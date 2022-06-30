США не виключили продаж F-16 Туреччині після зняття вето на вступ Швеції та Фінляндії у НАТО

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 28515 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 73446 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 116121 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 167755 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 165667 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 167566 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 145863 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 114709 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 107921 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 304728 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.5 м/с
93 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 118644 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 88489 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 175748 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

1 квітня, 14:01 • 75410 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

1 квітня, 14:01 • 63634 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 175748 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 304722 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 566797 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 510972 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 711866 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 32667 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 88489 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 118644 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 141914 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 155496 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

США не виключили продаж F-16 Туреччині після зняття вето на вступ Швеції та Фінляндії у НАТО

США не виключили продаж F-16 Туреччині після зняття вето на вступ Швеції та Фінляндії у НАТО

Київ • УНН

 • 98789 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Адміністрація Байдена підтримала потенційний продаж винищувачів F-16 Туреччині, через день після того, як Анкара зняла вето на членство Фінляндії та Швеції в НАТО. Про це інформує УНН з посиланням на Euractiv.

Цитата

Під час брифінгу помічник міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Валландер повідомила, що сильний оборонний потенціал Туреччини зміцнить оборону НАТО.

"Сполучені Штати підтримують модернізацію Туреччиною її парку винищувачів, тому що це внесок у безпеку НАТО, а отже, і в безпеку Америки", - сказала вона і додала: "Ці плани в роботі. І з ними потрібно працювати через наші контрактні процеси".

Деталі

У жовтні 2021 року Туреччина звернулася до Сполучених Штатів з проханням купити 40 винищувачів F-16 від Lockheed Martin і майже 80 комплектів для модернізації наявних бойових літаків. До брифінгу США не висловлювало жодної думки щодо продажу, окрім того, що всі продажі зброї повинні проходити через необхідну юридичну процедуру.

У березні, пише Euroactiv, Державний департамент написав листа деяким членам Конгресу США, які виступали проти продажу, заявивши, що "відповідні" торговельні зв’язки США з Туреччиною у сфері оборони будуть служити інтересам Вашингтону.

Коментар Валландер з'явився після того, як Туреччина, Швеція та Фінляндія після довгих переговорів уклали тристоронній меморандум, за яким Анкара зняла вето зі скандинавських країн на вступ до НАТО. Американські чиновники відкинули будь-які припущення щодо того, що Вашингтон погодив продаж винищувачів в обмін на цю угоду.

"США нічого не пропонували Туреччині, і Туреччина нічого не просила", - сказав високопоставлений чиновник адміністрації.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Історичне рішення: на саміті в Мадриді Фінляндію і Швецію запросять до членства в НАТО

За його словами, американські чиновники ведуть технічні переговори щодо запиту Туреччини на придбання американських винищувачів F-16. Останнє слово у цьому питанні стоїть за Конгресом США.

Продаж зброї США союзнику по НАТО Туреччині став спірним після того, як Анкара придбала оборонні ракетні системи російського виробництва, що спричинило санкції США, а також вилучення Туреччини з програми винищувачів F-35.

Раніше

Байден привітав Швецію та Фінляндію з меморандумом з Туреччиною щодо вступу в НАТО.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$84,954.50
Золото
$3,150.90
Tesla
$268.93
Brent
$74.43
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,909.27