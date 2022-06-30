США не виключили продаж F-16 Туреччині після зняття вето на вступ Швеції та Фінляндії у НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Адміністрація Байдена підтримала потенційний продаж винищувачів F-16 Туреччині, через день після того, як Анкара зняла вето на членство Фінляндії та Швеції в НАТО. Про це інформує УНН з посиланням на Euractiv.
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Під час брифінгу помічник міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Валландер повідомила, що сильний оборонний потенціал Туреччини зміцнить оборону НАТО.
"Сполучені Штати підтримують модернізацію Туреччиною її парку винищувачів, тому що це внесок у безпеку НАТО, а отже, і в безпеку Америки", - сказала вона і додала: "Ці плани в роботі. І з ними потрібно працювати через наші контрактні процеси".
Деталі
У жовтні 2021 року Туреччина звернулася до Сполучених Штатів з проханням купити 40 винищувачів F-16 від Lockheed Martin і майже 80 комплектів для модернізації наявних бойових літаків. До брифінгу США не висловлювало жодної думки щодо продажу, окрім того, що всі продажі зброї повинні проходити через необхідну юридичну процедуру.
У березні, пише Euroactiv, Державний департамент написав листа деяким членам Конгресу США, які виступали проти продажу, заявивши, що "відповідні" торговельні зв’язки США з Туреччиною у сфері оборони будуть служити інтересам Вашингтону.
Коментар Валландер з'явився після того, як Туреччина, Швеція та Фінляндія після довгих переговорів уклали тристоронній меморандум, за яким Анкара зняла вето зі скандинавських країн на вступ до НАТО. Американські чиновники відкинули будь-які припущення щодо того, що Вашингтон погодив продаж винищувачів в обмін на цю угоду.
"США нічого не пропонували Туреччині, і Туреччина нічого не просила", - сказав високопоставлений чиновник адміністрації.
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За його словами, американські чиновники ведуть технічні переговори щодо запиту Туреччини на придбання американських винищувачів F-16. Останнє слово у цьому питанні стоїть за Конгресом США.
Продаж зброї США союзнику по НАТО Туреччині став спірним після того, як Анкара придбала оборонні ракетні системи російського виробництва, що спричинило санкції США, а також вилучення Туреччини з програми винищувачів F-35.
Раніше
Байден привітав Швецію та Фінляндію з меморандумом з Туреччиною щодо вступу в НАТО.