Байден привітав Швецію та Фінляндію з меморандумом з Туреччиною щодо вступу в НАТО

Цитата

"Вітаємо Фінляндію, Швецію та Туреччину з підписанням тристороннього меморандуму – вирішального кроку на шляху до запрошення до НАТО до Фінляндії та Швеції, яке зміцнить наш Альянс та зміцнить нашу колективну безпеку – і чудовий спосіб розпочати саміт", - написав він.

Контекст

Швеція та Фінляндія офіційно подали заявку на вступ до НАТО 18 травня. Це рішення було викликане повномасштабною війною росії проти України, що розпочалася 24 лютого. Туреччина, давній член Альянсу, висловила заперечення проти їхніх заявок на членство, критикуючи країни за підтримку "терористичних груп".

Анкара висунула для країн 10 умов, виконання яких відчинить їм двері в Альянс.

Після поглиблених переговорів між країнами Туреччина на саміті у Мадриді підтримає членство Швеції та Фінляндії в НАТО.