Туреччина на саміті у Мадриді підтримає членство Фінляндії та Швеції в НАТО - заява

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“Ми провели поглиблену зустріч з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом та прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон за підтримки генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. У результаті цієї зустрічі міністри закордонних справ наших країн підписали Меморандум про взаєморозуміння між нашими країнами, що підтверджує підтримку Туреччиною запрошення Фінляндії та Швеції вступити до НАТО на саміті у Мадриді цього тижня”, — заявив президент.

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За його словами, конкретні кроки щодо вступу двох країн до НАТО будуть узгоджені між союзниками в найближчі два дні, проте тепер “це рішення неминуче”.

Зазначається, що Меморандум підкреслює зобов'язання Фінляндії, Швеції та Туреччини надавати один одному всебічну підтримку в боротьбі з погрозами їхньої безпеки.

Нагадаємо

Швеція та Фінляндія офіційно подали заявку на вступ до НАТО 18 травня. Це рішення було викликане війною росії проти України, що розпочалася 24 лютого. Туреччина, давній член альянсу, висловила заперечення проти їх заявок на членство, критикуючи країни за підтримку терористичних груп.

Пізніше стало відомо, що Анкара висуває для країн 10 умов, виконання яких відчинить їм двері в Альянс.