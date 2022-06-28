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Турция на саммите в Мадриде поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО - заявление

Киев • УНН

 • 116565 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. Турция на саммите НАТО в Мадриде поддержит членство Финляндии и Швеции в Альянсе. Об этом сказано в заявлении финского президента Саули Ниинистё, опубликованном его канцелярией, пишет УНН.

Цитата

“Мы провели углубленную встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон при поддержке генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. В результате этой встречи министры иностранных дел наших стран подписали Меморандум о взаимопонимании между нашими странами, подтверждающий поддержку Турцией приглашения Финляндии и Швеции вступить в НАТО на саммите в Мадриде на этой неделе”, — заявил президент.

Детали

По его словам, конкретные шаги по вступлению двух стран в НАТО будут согласованы между союзниками в ближайшие два дня, однако теперь “это решение неизбежно”.

Отмечается, что Меморандум подчеркивает обязательство Финляндии, Швеции и Турции оказывать друг другу всестороннюю поддержку в борьбе с угрозами их безопасности.

Напомним

Швеция и Финляндия официально подали заявку на вступление в НАТО 18 мая. Это решение было вызвано войной россии против Украины, начавшейся 24 февраля. Турция, давний член альянса, выразила возражение против их заявок на членство, критикуя страны за поддержку террористических групп.

Позже стало известно, что Анкара выдвигает для стран 10 условий, выполнение которых откроет им дверь в Альянс.

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