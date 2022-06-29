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Байден поздравил Швецию и Финляндию с меморандумом с Турцией по вступлению в НАТО

Байден поздравил Швецию и Финляндию с меморандумом с Турцией по вступлению в НАТО

Киев • УНН

 • 101566 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Президент США Джо Байден в Twitter поздравил Турцию, Швецию и Финляндию с подписанием трехстороннего меморандума, который позволит двум последним странам вступить в НАТО, пишет УНН.

Цитата

"Приветствуем Финляндию, Швецию и Турцию с подписанием трехстороннего меморандума – решающего шага на пути к приглашению в НАТО к Финляндии и Швеции, которое укрепит наш Альянс и укрепит нашу коллективную безопасность – и прекрасный способ начать саммит", — написал он.

Контекст

Швеция и Финляндия официально подали заявку на вступление в НАТО 18 мая. Это решение было вызвано войной россии против Украины, которая началась 24 февраля. Турция, давний член Альянса, выразила возражение против их заявок на членство, критикуя страны за поддержку "террористических групп".

Анкара выдвинула для стран 10 условий, выполнение которых откроет им двери в Альянс.

После углубленных переговоров между странами Турция на саммите в Мадриде поддержит членство Швеции и Финляндии в НАТО.

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