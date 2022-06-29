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Історичне рішення: на саміті в Мадриді Фінляндію і Швецію запросять до членства в НАТО

Історичне рішення: на саміті в Мадриді Фінляндію і Швецію запросять до членства в НАТО

Київ • УНН

 • 75713 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Швецію та Фінляндію запросять до членства в НАТО 29 червня на саміті в Мадриді (Іспанія). За словами Генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Єнса Столтенберга у Twitter, під час саміту буде ухвалено історичне рішення, інформує УНН

Цитата

«Тепер у нас є угода, яка відкриває шлях для Фінляндії та Швеції приєднатися до НАТО. Я дякую президентам Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану та Фінляндії Саулі Нііністьо, а також прем'єр-міністру Швеції Магдалені Андерссон за конструктивний дух, який зробив можливим це історичне рішення», - написав він.

We now have an agreement that paves the way for #Finland & #Sweden to join #NATO. I thank Presidents @RTErdogan & @Niinisto & @SwedishPM for the constructive spirit that made this historic decision possible. pic.twitter.com/dCEeoNjkOl

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 28, 2022

Доповнення

Заступник голови ради безпеки росії дмитро медведєв заявив, що якщо Швеція та Фінляндія приєднаються до НАТО, то росії доведеться посилити свою оборону в регіоні, зокрема шляхом розгортання ядерної зброї.

18 травня Фінляндія і Швеція офіційно подали заявки на вступ у НАТО. Велася відповідна трансляція зі штаб-квартири Альянсу, де документи отримав Генсек НАТО Єнс Столтенберг. 

Туреччина на саміті НАТО в Мадриді підтримає членство Фінляндії та Швеції в Альянсі. За словами президента Туреччини, конкретні кроки щодо вступу двох країн до НАТО будуть узгоджені між союзниками в найближчі два дні, проте тепер це рішення неминуче. Зазначається, що Меморандум підкреслює зобов'язання Фінляндії, Швеції та Туреччини надавати один одному всебічну підтримку в боротьбі з погрозами їхньої безпеки.

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