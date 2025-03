Историческое решение: на саммите в Мадриде Финляндию и Швецию пригласят к членству в НАТО

Цитата

«Теперь у нас есть соглашение, которое открывает путь для Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО. Я благодарю президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Финляндии Саули Нииностио, а также премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон за конструктивный дух, который сделал возможным это историческое решение», - написал он.

We now have an agreement that paves the way for #Finland & #Sweden to join #NATO. I thank Presidents @RTErdogan & @Niinisto & @SwedishPM for the constructive spirit that made this historic decision possible. pic.twitter.com/dCEeoNjkOl

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 28, 2022

Дополнение

Заместитель председателя совета безопасности россии дмитрий медведев заявил, что если Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО, то россии придется усилить свою оборону в регионе, в частности путем развертывания ядерного оружия.

18 мая Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО. Состоялась соответствующая трансляция из штаб-квартиры Альянса, где документы получил Генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Турция на саммите НАТО в Мадриде поддержит членство Финляндии и Швеции в Альянсе. По словам президента Турции, конкретные шаги по вступлению двух стран в НАТО будут согласованы между союзниками в ближайшие два дня, однако теперь это решение неизбежно. Меморандум подчеркивает обязательства Финляндии, Швеции и Турции оказывать друг другу всестороннюю поддержку в борьбе с угрозами их безопасности.