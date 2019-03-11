США не питают иллюзий в отношении Северной Кореи - Белый дом
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Белый дом заявил в воскресенье, что у него "нет никаких иллюзий" по поводу того, готовится ли Северная Корея к восстановлению ракетных запусков. Вместе с тем он отказался комментировать коммерческие спутниковые снимки, на основе которых можно предположить, что Пхеньян собирает новую ракету. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Советник по национальной безопасности Джон Болтон заявил АВС News, что США "постоянно" следят за Северной Кореей, но при этом отметил: "Я не собираюсь говорить о том, что показывают эти спутниковые снимки".
Снимки от 22 февраля, вероятно, говорят о новой активность Северной Кореи на ракетном производстве, однако Болтон сказал, что американские власти "полагается на собственные" спутниковые данные и будет делать свои выводы на их основе.
"Мы видим в точности, чем они занимаются, - сказал он. - Мы изучаем данные разведки каждый день. Я не хочу строить предположения о том, что они делают".
Напомним, после февральского саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Ханое президент США Дональд Трамп заявил, что он верит данному Кимом обещанию не возобновлять ядерные или ракетные испытания.
Болтон сказал, что Трамп "уверен в своих отношениях с Ким Чен Ыном".
Как сообщал УНН, отвечая на вопрос по поводу коммерческих спутниковых снимков, Трамп заявил в пятницу, что он будет "очень разочарован", если Северная Корея возобновит свои ядерные испытания. По его словам, отношения США и Северной Кореи значительно улучшились за время его пребывания в должности.