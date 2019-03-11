США не питают иллюзий в отношении Северной Кореи - Белый дом

КИЕВ. 11 марта. УНН. Белый дом заявил в воскресенье, что у него "нет никаких иллюзий" по поводу того, готовится ли Северная Корея к восстановлению ракетных запусков. Вместе с тем он отказался комментировать коммерческие спутниковые снимки, на основе которых можно предположить, что Пхеньян собирает новую ракету. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.