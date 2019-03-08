У США не впевнені, що ракетний полігон Сохе в КНДР відновив роботу

“Ми дуже уважно стежимо за розвитком подій. Ми бачили публікації у відкритих джерелах. Ми не приходили до тих самих висновків”, — заявив представник американського зовнішньополітичного відомства, коментуючи дані про нібито відновлення полігону Сохе в провінції Пхенан-Пукто.

“Ще належить побачити, яка мета (робіт на полігоні Сохе) <...> У мене наразі немає інформації, які казали б, що цей об’єкт експлуатується”, — додав дипломат.

За його словами, американський уряд поки не готове робити якийсь однозначний висновок про те, що саме відбувається з полігоном Сохе. “Конкретного укладення (на цей рахунок) ми не робили”, — сказав співробітник Держдепартаменту.

Довідка УНН: Випробувальний полігон Сохе в районі Тончхан-ні, також званий космодромом, знаходиться в горбистій місцевості недалеко від кордону з Китаєм, в 200 км на північний захід від Пхеньяна і в 70 км на захід від великого ядерного центру в Йонбені. 7 лютого 2016 року звідти, зокрема, була запущена ракета із супутником “Кванменсон-4” (“Сяюча зірка — 4”). Західні фахівці вважали його випробуванням балістичної ракети великої дальності.

Згідно з висновками американських експертів, реальні роботи по ліквідації стартового комплексу і об’єкта для випробування ракетних двигунів велися в Сохе тільки з липня і до початку серпня минулого року, після чого полігон, судячи з усього, функціонував в звичайному режимі. Обіцянка про його ліквідацію було, зокрема, записано в спільному документі за підсумками зустрічі лідерів КНДР і Південної Кореї у вересні 2018 року.

Як повідомляв УНН, Президент США Дональд Трамп заявив, що сильно розчарується у північнокорейському лідерові Кім Чен Ині, якщо підтвердяться повідомлення про відновлювальні роботи на ракетному полігоні в КНДР.

Коментар президента США прозвучав після того, як два американських аналітичних центри і південнокорейське агентство Yonhap повідомили, що Пхеньян веде відновлювальні роботи на ракетному полігоні Сохе. Це відбувається попри те, що минулого тижня у Ханої відбувся другий саміт за участю Трампа і Кім Чен Ина.

Радник президента Трампа з національної безпеки Джон Болтон попередив після цього, що Північну Корею чекають нові санкції, якщо Пхеньян не відмовиться від реалізації ракетно-ядерної програми.

Північна Корея почала демонтаж пускових установок на полігоні в Сохе у минулому році. Це сталося після першого саміту Трампа з Кім Чен Ином, який відбувся в червні 2018 року.