В США не уверены, что ракетный полигон Сохе в КНДР возобновил работу

"Мы очень внимательно следим за развитием событий. Мы видели публикации в открытых источниках. Мы не приходили к тем же выводам", - заявил представитель американского внешнеполитического ведомства, комментируя данные о якобы восстановление полигона Сохе в провинции Пхёнан-Пукто.

"Еще предстоит увидеть, какова цель (работ на полигоне Сохе) <...> У меня пока нет информации, которая бы говорила, что этот объект эксплуатируется", - добавил дипломат.

По его словам, американское правительство пока не готово делать какой-то однозначный вывод о том, что происходит с полигоном Сохе. "Конкретного заключения (на этот счет) мы не делали", - сказал сотрудник Госдепартамента.

Справка УНН: Испытательный полигон Сохе в районе Тончхан-ни, также называемый космодромом, находится в холмистой местности недалеко от границы с Китаем, в 200 км к северо-западу от Пхеньяна и в 70 км к западу от большого ядерного центра в Йонбене. 7 февраля 2016 оттуда, в частности, была запущена ракета со спутником "Кванменсон-4" ("Сияющая звезда - 4"). Западные специалисты считали его испытанием баллистической ракеты большой дальности.

Согласно выводам американских экспертов, реальные работы по ликвидации стартового комплекса и объекта для испытания ракетных двигателей велись в Сохе только с июля и до начала августа прошлого года, после чего полигон, судя по всему, функционировал в обычном режиме. Обещание о его ликвидации было, в частности, записано в совместном документе по итогам встречи лидеров КНДР и Южной Кореи в сентябре 2018 года.

Как сообщал УНН, Президент США Дональд Трамп заявил, что сильно разочаруется в северокорейском лидере Ким Чен Ыне, если подтвердятся сообщения о восстановительные работы на ракетном полигоне в КНДР.

Комментарий президента США прозвучал после того, как два американских аналитических центра и южнокорейское агентство Yonhap сообщили, что Пхеньян ведет восстановительные работы на ракетном полигоне Сохе. Это происходит несмотря на то, что на прошлой неделе в Ханое состоялся второй саммит с участием Трампа и Ким Чен Ына.

Советник президента Трампа по национальной безопасности Джон Болтон предупредил после этого, что Северную Корею ждут новые санкции, если Пхеньян не откажется от реализации ракетно-ядерной программы.

Северная Корея начала демонтаж пусковых установок на полигоне в Сохе в прошлом году. Это произошло после первого саммита Трампа с Ким Чен Ыном, который состоялся в июне 2018 года.