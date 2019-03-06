У Трампа пригрозили КНДР ще більшими санкціями

Після саміту в Ханої між Трампом і північнокорейським лідером Кім Чен Ином Вашингтон подивиться, чи збирається Пхеньян відмовитися від своєї "програми створення ядерної зброї і всього, що з нею пов'язано", відзначив Болтон у вівторок на американському телебаченні.

"Якщо вони не хочуть цього робити, то я думаю, що президент Трамп висловився максимально зрозуміло... вони не отримають послаблення руйнівних економічних санкцій, які були накладені на них, і ми, насправді, розглянемо питання їх нарощення", - сказав Болтон, який у минулому виступав за жорсткий підхід до Північної Кореї.

Його коментарі пролунали через кілька днів після зриву саміту з питань денуклеаризації, який відбувся 27-28 лютого між Трампом і Кімом, через розбіжності з приводу того, наскільки Північна Корея обмежить свою ядерну програму, і ступеня готовності США послабити санкції.

Раніше у вівторок два американських дослідницьких центри і південнокорейське інформаційне агентство Yonhap повідомили, що Північна Корея провела відновлювальні роботи на ракетному полігоні, який вона почала демонтувати після того, як пообіцяла зробити це на першому саміті з Трампом у минулому році.