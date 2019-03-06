У Трампа пригрозили КНДР еще большими санкциями
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Соединенные Штаты рассмотрят вопрос об усилении санкций в отношении Северной Кореи, если Пхеньян не откажется от своей программы создания ядерного оружия. Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, передает УНН со ссылкой на Reuters.
После саммита в Ханое между Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном Вашингтон посмотрит, собирается ли Пхеньян отказаться от своей "программы создания ядерного оружия и всего, что с ней связано", отметил Болтон во вторник на американском телевидении.
"Если они не хотят этого делать, то я думаю, что президент Трамп высказался предельно ясно... они не получат послабления разрушительных экономических санкций, которые были наложены на них, и мы, на самом деле, рассмотрим вопрос их наращивания", - сказал Болтон, который и в прошлом выступал за жесткий подход к Северной Корее.
Его комментарии прозвучали через несколько дней после срыва саммита по вопросам денуклеаризации, который состоялся 27-28 февраля между Трампом и Кимом, из-за разногласий по поводу того, насколько Северная Корея ограничит свою ядерную программу и степени готовности США ослабить санкции.
Ранее во вторник два американских исследовательских центра и южнокорейское информационное агентство Yonhap сообщили, что Северная Корея провела восстановительные работы на ракетном полигоне, который она начала демонтировать после того, как пообещала сделать это на первом саммите с Трампом в прошлом году.