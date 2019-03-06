У Трампа пригрозили КНДР еще большими санкциями

После саммита в Ханое между Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном Вашингтон посмотрит, собирается ли Пхеньян отказаться от своей "программы создания ядерного оружия и всего, что с ней связано", отметил Болтон во вторник на американском телевидении.

"Если они не хотят этого делать, то я думаю, что президент Трамп высказался предельно ясно... они не получат послабления разрушительных экономических санкций, которые были наложены на них, и мы, на самом деле, рассмотрим вопрос их наращивания", - сказал Болтон, который и в прошлом выступал за жесткий подход к Северной Корее.

Его комментарии прозвучали через несколько дней после срыва саммита по вопросам денуклеаризации, который состоялся 27-28 февраля между Трампом и Кимом, из-за разногласий по поводу того, насколько Северная Корея ограничит свою ядерную программу и степени готовности США ослабить санкции.

Ранее во вторник два американских исследовательских центра и южнокорейское информационное агентство Yonhap сообщили, что Северная Корея провела восстановительные работы на ракетном полигоне, который она начала демонтировать после того, как пообещала сделать это на первом саммите с Трампом в прошлом году.