Трамп відреагував на можливе відновлення ракетного полігону у КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що сильно розчарується у північнокорейському лідерові Кім Чен Ині, якщо підтвердяться повідомлення про відновлювальні роботи на ракетному полігоні в КНДР. Про це УНН повідомляє з посиланням на Голос Америки.
"Я був би дуже розчарований, якби це сталося... Це попередній звіт... Але я був би дуже, дуже розчарований у главі Кімі, однак не думаю, що це станеться, подивимося..." - сказав Трамп.
Коментар президента США прозвучав після того, як два американських аналітичних центри і південнокорейське агентство Yonhap повідомили, що Пхеньян веде відновлювальні роботи на ракетному полігоні Сохе. Це відбувається попри те, що минулого тижня у Ханої відбувся другий саміт за участю Трампа і Кім Чен Ина.
Радник президента Трампа з національної безпеки Джон Болтон попередив після цього, що Північну Корею чекають нові санкції, якщо Пхеньян не відмовиться від реалізації ракетно-ядерної програми.
Північна Корея почала демонтаж пускових установок на полігоні в Сохе у минулому році. Це сталося після першого саміту Трампа з Кім Чен Ином, який відбувся в червні 2018 року.