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Трамп відреагував на можливе відновлення ракетного полігону у КНДР

Трамп відреагував на можливе відновлення ракетного полігону у КНДР

Київ • УНН

 • 8892 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що сильно розчарується у північнокорейському лідерові Кім Чен Ині, якщо підтвердяться повідомлення про відновлювальні роботи на ракетному полігоні в КНДР. Про це УНН повідомляє з посиланням на Голос Америки.

"Я був би дуже розчарований, якби це сталося... Це попередній звіт... Але я був би дуже, дуже розчарований у главі Кімі, однак не думаю, що це станеться, подивимося..." - сказав Трамп.

Коментар президента США прозвучав після того, як два американських аналітичних центри і південнокорейське агентство Yonhap повідомили, що Пхеньян веде відновлювальні роботи на ракетному полігоні Сохе. Це відбувається попри те, що минулого тижня у Ханої відбувся другий саміт за участю Трампа і Кім Чен Ина.

Радник президента Трампа з національної безпеки Джон Болтон попередив після цього, що Північну Корею чекають нові санкції, якщо Пхеньян не відмовиться від реалізації ракетно-ядерної програми.

Північна Корея почала демонтаж пускових установок на полігоні в Сохе у минулому році. Це сталося після першого саміту Трампа з Кім Чен Ином, який відбувся в червні 2018 року.

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