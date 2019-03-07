Трамп отреагировал на возможное восстановление ракетного полигона в КНДР

"Я был бы очень разочарован, если бы это произошло... Это предварительный отчет... Но я был бы очень, очень разочарован в председателе Киме, однако не думаю, что это случится, посмотрим..." - сказал Трамп.

Комментарий президента США прозвучал после того, как два американских аналитических центра и южнокорейское агентство Yonhap сообщили, что Пхеньян ведет восстановительные работы на ракетном полигоне Сохэ. Это происходит несмотря на то, что на прошлой неделе в Ханое состоялся второй саммит с участием Трампа и Ким Чен Ына.

Советник президента Трампа по национальной безопасности Джон Болтон предупредил после этого, что Северную Корею ждут новые санкции, если Пхеньян не откажется от реализации ракетно-ядерной программы.

Северная Корея начала демонтаж пусковых установок на полигоне в Сохэ в прошлом году. Это произошло после первого саммита Трампа с Ким Чен Ыном, который состоялся в июне 2018 года.