Влада КНДР може готуватись до запуску ракети - ЗМІ

На знімках від 22 лютого зображений науково-дослідний центр КНДР Санумдон, на якому Пхеньян раніше збирав свої міжконтинентальні балістичні ракети (МБР) і ракети для запуску супутників. Поруч з центром припарковані легкові і вантажні автомобілі. На розташованій неподалік сортувальної станції стоять залізничні вагони, поруч з якими встановлені два підйомних крана.

“Якщо скласти все це разом, то так буде виглядати ситуація, при якій Північна Корея будує ракету” — вважає експерт з Інституту стратегічних досліджень Міддлбері Джеффрі Льюїс, вивчив знімки. Він підкреслив, що на даний момент неможливо визначити, чи збирається Пхеньян запустити військову МБР або ж ракету із супутником. Крім того, продовжив експерт, невідомо, коли може відбутися запуск.

The images are of a site known as Sanumdong — a facility where North Korea has assembled some of its intercontinental ballistic missiles (ICBMs) and satellite-launching rockets. pic.twitter.com/NpZelErEYV

— NPR (@NPR) 8 березня 2019 р.

Згідно з висновками американських експертів, реальні роботи по ліквідації стартового комплексу і об’єкта для випробування ракетних двигунів велися на полігоні Сохе тільки з липня і до початку серпня минулого року, після чого полігон, судячи з усього, функціонував у звичайному режимі.

Зроблені в п’ятницю знімки показують, що активність транспортних засобів припинилася, а один з кранів зник. Експерти вважають, що це може бути пов’язано з припиненням робіт по створенню ракети в зв’язку з очікуванням додаткових матеріалів, або ж ракету відправили на полігон Сохе.

Льюїс вважає, що КНДР, швидше за все, готується до запуску супутника на орбіту. За його словами, до першого саміту США — КНДР в минулому році північнокорейські посадові особи говорили, що планують запустити два супутники. Такий запуск, вважає експерт, не можна розглядати як агресивний крок.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: КНДР продовжує збагачення урану у військових цілях — розвідка Південної Кореї

Ракети, призначені для запуску супутників, зазвичай не підходять для використання у військових цілях, зазначив він. “Я думаю, що зовнішня політика США занадто одержима космічними запусками Північної Кореї”, — підкреслив Льюїс.

У четвер представник Держдепартаменту високого рангу заявив, що американський уряд визнало б можливий новий космічний запуск у КНДР порушенням нею мораторію на ракетні випробування. При цьому він стверджував, що голова Держради КНДР Кім Чен Ин на що відбулася в минулому році зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Сінгапурі підтвердив намір знищити полігон Сохе.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп відреагував на можливе відновлення ракетного полігону у КНДР

Випробувальний полігон Сохе в районі Тончхан-ні, також званий космодромом, знаходиться в горбистій місцевості недалеко від кордону з Китаєм, в 200 км на північний захід від Пхеньяна і в 70 км на захід від великого ядерного центру в Йонбені. 7 лютого 2016 року звідти, зокрема, була запущена ракета із супутником “Кванменсон-4” (“Сяюча зірка — 4”). Західні фахівці вважали його випробуванням балістичної ракети великої дальності.

Як повідомляв УНН, адміністрація США не поділяє в даний момент висновки американських неурядових експертів про ймовірне відновлення експлуатації випробувального ракетного полігону Сохе в КНДР.