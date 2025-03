Власти КНДР может готовиться к запуску ракеты - СМИ

На снимках от 22 февраля изображен научно-исследовательский центр КНДР Санумдон, на котором Пхеньян ранее собирал свои межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) и ракеты для запуска спутников. Рядом с центром припаркованные легковые и грузовые автомобили. На расположенной неподалеку сортировочной станции стоят вагоны, рядом с которыми установлены два подъемных крана.

“Если сложить все это вместе, то так будет выглядеть ситуация, при которой Северная Корея строит ракету”, — считает эксперт из Института стратегических исследований Миддлбери Джеффри Льюис, изучил снимки. Он подчеркнул, что на данный момент невозможно определить, собирается Пхеньян запустить военную МБР или ракету со спутником. Кроме того, продолжил эксперт, неизвестно, когда может состояться запуск.

Согласно выводам американских экспертов, реальные работы по ликвидации стартового комплекса и объекта для испытания ракетных двигателей велись на полигоне Сохе только с июля и до начала августа прошлого года, после чего полигон, судя по всему, функционировал в обычном режиме.

Сделанные в пятницу снимки показывают, что активность транспортных средств прекратилась, а один из кранов исчез. Эксперты считают, что это может быть связано с прекращением работ по созданию ракеты в связи с ожиданием дополнительных материалов, или же ракету отправили на полигон Сохе.

Льюис считает, что КНДР, скорее всего, готовится к запуску спутника на орбиту. По его словам, к первому саммита США — КНДР в прошлом году северокорейские должностные лица говорили, что планируют запустить два спутника. Такой запуск, считает эксперт, нельзя рассматривать как агрессивный шаг.

Ракеты, предназначенные для запуска спутников, обычно не подходят для использования в военных целях, отметил он. “Я думаю, что внешняя политика США слишком одержима космическими запусками Северной Кореи”, — подчеркнул Льюис.

В четверг представитель Госдепартамента высокого ранга заявил, что американское правительство признало бы возможен новый космический запуск в КНДР нарушением ею моратория на ракетные испытания. При этом он утверждал, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын на состоявшейся в прошлом году встречи с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре подтвердил намерение уничтожить полигон Сохе.

Испытательный полигон Сохе в районе Тончхан-ни, также называемый космодромом, находится в холмистой местности недалеко от границы с Китаем, в 200 км к северо-западу от Пхеньяна и в 70 км к западу от большого ядерного центра в Йонбене. 7 февраля 2016 оттуда, в частности, была запущена ракета со спутником “Кванменсон-4” (“Сияющая звезда — 4”). Западные специалисты считали его испытанием баллистической ракеты большой дальности.

Как сообщал УНН, администрация США не разделяет в данный момент выводы американских неправительственных экспертов о возможном возобновлении эксплуатации испытательного ракетного полигона Сохе в КНДР.