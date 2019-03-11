США не мають ілюзій відносно Північної Кореї – Білий дім

КИЇВ. 11 березня. УНН. Білий дім заявив у неділю, що у нього “немає ніяких ілюзій” з приводу того, чи готується Північна Корея до відновлення ракетних запусків. Разом з тим він відмовився коментувати комерційні супутникові знімки, на основі яких можна зробити припущення, що Пхеньян збирає нову ракету. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.