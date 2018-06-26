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США наращивают военные поставки в Грузию и Украину для защиты стран от РФ - Госдеп

Киев  •  УНН

 • 18027 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. США сняли введенные администрацией предыдущего президента запреты на предоставление Грузии и Украине военную помощь и помогают государствам улучшить их оборонительные возможности. Об этом заявил во вторник помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, выступая в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, передает корреспондент УНН.

"Защита Запада начинается с усиления наших физических сил обороны. США продемонстрировали свое решение, подтвердив нашу приверженность статьи 5 (НАТО - ред.) и вложив реальные ресурсы в защиту Европы. Мы предоставляем военную помощь Украине, Грузии, Молдове, странам Балтии и другим европейским государствам", - заявил Митчелл.

По его словам, в 2018-м и 2019-м, Администрация Трампа затребовала более 11 млрд долларов на расширение Европейской инициативы сдерживания.

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"Параллельно, мы наращиваем средства самозащиты для государств, находящихся на границе и на которые, в первую очередь, направлены российские военные угрозы - это Украина и Грузия. Мы отменили ограничения предыдущей администрации по повышению оборонной помощи обоим этим государствам для улучшения их защитных возможностей", - заявил помощник госсекретаря США.

Митчелл отметил, что они стремятся "сохранить Украину на пути реформ, среди прочего - призывая ее лидеров принять (закон о - ред.) антикоррупционный суд, отвечающий стандартам МВФ, и установить тарифы на газ на уровне рыночных цен".

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