У Держдепі закликали РФ припинити залякування місії ОБСЄ на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. У Державному департаменті США закликали Росію припинити залякування спостерігачів на Донбасі. Про це написала у Twitter офіційний представник Держдепу Хізер Нойєрт, передає УНН.
"Я бачу звіти про те, що підконтрольні Росії особи використовують зброю для залякування беззбройних спостерігачів місії ОБСЄ у східній частині України. Спостерігачі ОБСЄ ризикують своїм життям заради захисту мирних жителів. Росія повинна припинити цю плачевну поведінку до того, як ще один спостерігач місії загине, і місія залишить Україну", - написала вона.
Так у Держдепі прокоментували звіт ОБСЄ про те, як у непідконтрольних уряду Пікузах озброєний чоловік у військовому одязі стріляв в напрямку СММ, а потім, зробивши два-три кроки до групи, вистрілив у повітря. Місія вирішила, що постріли були випущені, щоб "попередити патруль і змусити його залишити цей район".
Як повідомляв УНН, ОБСЄ зафіксувала за весь час роботи на Донбасі близько 850 тис. обстрілів.