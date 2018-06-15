ОБСЄ зафіксувала за весь час роботи на Донбасі близько 850 тис. обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. З вересня 2015 року СММ ОБСЄ зафіксувала 846,7 тис. порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Про це сьогодні розповів на брифінгу перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг, передає УНН.
“З моменту, коли ми почали вести облік, з вересня 2015 року, ми насправді зареєстрували 846 тис. 649 порушень режиму припинення вогню. Було випущено понад 846 тис. куль, мінометних мін або артилерійських снарядів”, — сказав він.
А.Хуг наголосив, що мінометні міни й артилерійські снаряди у багатьох випадках були випущені сторонами з озброєння, яке мало бути відведене.
Як повідомляв УНН, протягом цього року загинуло 29 цивільних осіб та зазнали поранень 109 людей на Донбасі.