На Донбасі протягом року вже загинуло 29 цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Протягом цього року загинуло 29 цивільних осіб та зазнали поранень 109 людей на Донбасі. Про це сьогодні розповів на брифінгу перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг, передає УНН.
"Загальна кількість поранених за цей рік становить 109 і 29 загиблих", - сказав він.
За словами Хуга, минулого тижня було поранено 9 цивільних осіб.
Як повідомляв УНН, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 33 рази порушували режим припинення вогню, з них 15 разів із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Під час бойових дій минулої доби 2 військовослужбовця Об’єднаних сил загинули, 6 отримали поранення та були госпіталізовані.