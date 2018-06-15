На Донбасі протягом року вже загинуло 29 цивільних

"Загальна кількість поранених за цей рік становить 109 і 29 загиблих", - сказав він.

За словами Хуга, минулого тижня було поранено 9 цивільних осіб.

Як повідомляв УНН, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 33 рази порушували режим припинення вогню, з них 15 разів із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Під час бойових дій минулої доби 2 військовослужбовця Об’єднаних сил загинули, 6 отримали поранення та були госпіталізовані.