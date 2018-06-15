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ООС: бойовики 33 рази порушували режим припинення вогню

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 33 рази порушували режим припинення вогню, з них 15 разів із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Під час бойових дій минулої доби 2 військовослужбовця Об’єднаних сил загинули, 6 отримали поранення та були госпіталізовані. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

Упродовж минулої доби, 14 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною. На всій лінії зіткнення тривали інтенсивні бойові дії.

Бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 33 рази вдавалися до прицільного вогню по нашим позиціях, з яких 15 разів застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 і 82мм та 5 разів артилерію калібру 122мм.

“На Луганському напрямку бої не припиняються поблизу селищ Новотошківське та Оріхове. На Горлівському напрямку найактивніше бойові дії тривали в районах населених пунктів Троїцьке, Луганське та Південне. На Донецькому напрямку — в районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, Новотроїцьке та Богданівка. На Маріупольському напрямку інтенсивні бої тривали в районах населених пунктів Водяне та Лебединське. Підрозділи Об’єднаних сил надійно утримували рубежі, давали гідну відсіч ворогові та примусили його зупинити провокаційні обстріли”, — йдеться у повідомленні прес-центру Операції об’єднаних сил.

Під час бойових дій минулої доби 2 військовослужбовця Об’єднаних сил загинули, 6 отримали поранення та були госпіталізовані.

За даними розвідки, упродовж 14 червня, 12 бойовиків було знищено та 10 поранено.

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