США нарощують військові поставки до Грузії та України для захисту країн від РФ - Держдеп

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КИЇВ. 26 червня. УНН. США зняли введені адміністрацією попереднього президента заборони на надання Грузії і Україні військової допомоги та допомагають державам поліпшити їх оборонні можливості. Про це заявив у вівторок помічник держсекретаря у справах Європи і Євразії Уесс Мітчелл, виступаючи в комітеті із закордонних справ Сенату Конгресу США, передає кореспондент УНН.

“Захист Заходу починається з посилення наших фізичних сил оборони. США продемонстрували своє рішення, підтвердивши нашу прихильність статті 5 (НАТО — ред.) і вклавши реальні ресурси у захист Європи. Ми надаємо військову допомогу Україні, Грузії, Молдові, країнам Балтії та іншим європейським державам”, — заявив Мітчелл.

За його словами, протягом фізичних років 2018 та 2019, Адміністрація Трампа запросила понад 11 мільярдів доларів США на розширення Європейської ініціативи стримування.

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“Паралельно, ми нарощуємо засоби самозахисту для держав, що знаходяться на кордоні та на які в першу чергу спрямовані російські військові загрози — це Україна та Грузія. Ми скасували обмеження попередньої адміністрації щодо підвищення оборонної допомоги обом цим державам для покращення їх захисних можливостей”, — заявив помічник держсекретаря США.

Мітчелл наголосив, що вони прагнуть "зберегти Україну на шляху реформ, серед іншого — закликаючи її лідерів прийняти антикорупційний суд, який відповідає стандартам МВФ, та встановити тарифи на газ на рівні ринкових цін”.

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