США направили чиновников в Саудовскую Аравию для переговоров о поставках нефти на фоне российско-украинского кризиса
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. На этой неделе Белый дом направил двух официальных лиц в Саудовскую Аравию, "чтобы оказать давление на королевство" в большей добыче нефти. Опасения по поводу российского вторжения в Украину вызывают рост цен на энергоносители. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.
Детали
Координатор Совета национальной безопасности по Ближнему Востоку Бретт Макгерк и посланник Госдепартамента по энергетике Амос Хохштейн прибыли в Эр-Рияд в среду, как подтвердил CNN высокопоставленный чиновник США.
По словам чиновника "саудовцы сопротивляются любым изменениям в добыче" из-за своих обязательств перед ОПЕК+, консорциумом нефтедобывающих стран, в который входит Россия.
Поездка официальных лиц в Саудовскую Аравию последовала за телефонным разговором между Байденом и королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдулазизом Аль-Саудом на прошлой неделе, во время которого они обсудили "обеспечение стабильности глобальных поставок энергоносителий", согласно расшифровке разговора.
Байден в своем выступлении во вторник заявил, что вторжение России в Украину вряд ли будет "безболезненным" для американцев.
"Это может повлиять на наши цены на энергоносители, - сказал он. - Поэтому мы делаем активные шаги, чтобы ослабить давление на наши собственные энергетические рынки, чтобы компенсировать рост цен".
Добавим
Официальные лица в США продолжают заявлять, что российское вторжение в Украину может произойти в любой момент, хотя Байден заявил во вторник, что все еще видит "окно для дипломатии". Учитывая высокий риск русской атаки, администрация Байдена в течение нескольких месяцев разрабатывала планы на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы укрепить поставки энергоносителей в Европу на случай, если российское вторжение в Украину вызовет дефицит газа и поразит мировую экономику.