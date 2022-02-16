США направили чиновників до Саудівської Аравії для переговорів про постачання нафти на тлі російсько-української кризи
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Цього тижня Білий дім направив двох офіційних осіб до Саудівської Аравії, "щоб чинити тиск на королівство" в більшому видобутку нафти. Побоювання з приводу російського вторгнення в Україну викликають зростання цін на енергоносії. Про це УНН пише з посиланням на CNN.
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Координатор Ради національної безпеки з Близького Сходу Бретт Макгерк і посланник Держдепартаменту з енергетики Амос Хохштейн прибули в Ер-Ріяд в середу, як підтвердив CNN високопосадовець США.
За словами чиновника, "саудівці пручаються будь-яким змінам у видобутку" через свої зобов'язання перед ОПЕК+, консорціумом нафтовидобувних країн, до якого входить Росія.
Поїздка офіційних осіб до Саудівської Аравії послідувала за телефонною розмовою між Байденом і королем Саудівської Аравії Салманом бін Абдулазізом Аль-Саудом минулого тижня, під час якого вони обговорили "забезпечення стабільності глобальних постачань енергоносії", згідно з розшифровкою розмови.
Байден у своєму виступі у вівторок заявив, що вторгнення Росії в Україну навряд чи буде "безболісним" для американців.
"Це може вплинути на наші ціни на енергоносії, - сказав він. - Тому ми робимо активні кроки, щоби послабити тиск на наші власні енергетичні ринки, щоб компенсувати зростання цін".
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Офіційні особи США продовжують заявляти, що російське вторгнення в Україну може статися будь-якої миті, хоча Байден заявив у вівторок, що все ще бачить "вікно для дипломатії". Враховуючи високий ризик російської атаки, адміністрація Байдена протягом кількох місяців розробляла плани на випадок непередбачених обставин, щоб зміцнити постачання енергоносіїв до Європи на випадок, якщо російське вторгнення в Україну спричинить дефіцит газу і вразить світову економіку.