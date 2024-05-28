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США наложили санкции на 3 граждан Китая и 3 тайские компании из-за киберпреступной сети, связанной с COVID
США ввели санкции против 3 граждан Китая и 3 тайских компаний за причастность к киберпреступной сети, связанной с мошенничеством, связанным с COVID, угрозами взрывов и ботнетом, который похищает компьютеры, нанося значительный финансовый ущерб.
Мужчина приговорен к 14 годам за убийство женщины, которую он любил со школы
32-летний мужчина был приговорен к 14 годам заключения за убийство женщины, в которую он был влюблен еще со школы, после того, как она отвергла его романтические ухаживания.
На севере Николаевской и Херсонской областей зафиксирована активность вражеских БпЛА
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об активности вражеских БпЛА в нескольких регионах, в частности, группы беспилотников движутся на северо-запад в северной части Николаевской области и из Херсонской области в направлении Николаевской области.
Пожар в Сумах: из горящего дома спасены два человека
Двух людей, в том числе женщину без сознания, спасли из горящего частного дома в Сумах спасатели, проведя реанимационные мероприятия.
Вражеские БпЛА движутся на Кировоградщину
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о группах БпЛА, движущихся из Николаевской области в направлении Кировоградской.
СМИ нашли в Дубае имущество экс-заместителя главы таможни на десятки миллионов долларов
Согласно данным из Дубайской утечки, Руслан Черкасский вместе с Виталием Киро инвестировал в 2010-м году в два апартамента в Дубае.
В течение дня рф 23 раза обстреляла Сумскую область, зафиксирован 81 взрыв
Оккупанты 23 раза обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, в результате чего произошел 81 взрыв в разных населенных пунктах.
Оккупанты нарастили интенсивность атак почти по всей линии фронта: количество боевых столкновений возросло до 108
российские войска усилили обстрелы вдоль всей линии фронта - количество боевых столкновений возросло до 108, в настоящее время бои еще продолжаются на 18 участках.
Макрон высказался за разрешение Украине наносить удары по территории рф из западного оружия
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал разрешить Украине атаковать российские военные объекты на территории россии западным оружием, чтобы нейтрализовать источники, из которых запускаются ракеты против Украины.
россияне обстреляли Гавриловку на Херсонщине: погиб 51-летний мужчина
51-летний мужчина погиб в результате обстрела российскими войсками села Гавриловка Бериславского района Херсонской области.