США наложили санкции на 3 граждан Китая и 3 тайские компании из-за киберпреступной сети, связанной с COVID

США ввело санкции против трех граждан Китая и трех тайских компаний в связи с причастностью к сети киберпреступников, связанным с COVID. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Министерство финансов США объявило о введении санкций против трех граждан Китая и трех тайских компаний в связи с их причастностью к сети киберпреступников, связанной с мошенничеством, связанным с COVID, и угрозами взрыва. Эта сеть, по словам министерства, нанесла правительству значительные финансовые убытки, стоившие миллиарды долларов.

Санкции также были применены к физическим лицам и компаниям, базирующимся в Таиланде, из-за их деятельности, связанной с ботнетом 911 S5. Этот ботнет, как заявило Министерство финансов, захватывал компьютеры и использовал их для отслеживания киберпреступников, направляя свою деятельность на компьютеры жертв, а не на устройства злоумышленников.

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