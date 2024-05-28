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США наклали санкції на 3 громадян Китаю та 3 тайські компанії через кіберзлочинну мережу, пов'язану з COVID

США наклали санкції на 3 громадян Китаю та 3 тайські компанії через кіберзлочинну мережу, пов'язану з COVID

Київ • УНН

 • 26788 перегляди

США запровадили санкції проти 3 громадян Китаю та 3 тайських компаній за причетність до кіберзлочинної мережі, пов'язаної з шахрайством, пов'язаним з COVID, погрозами вибухів та ботнетом, що викрадає комп'ютери, завдаючи значних фінансових збитків.

США ввело санкції проти трьох громадян Китаю та трьох тайських компаній у зв'язку з причетністю до мережі кіберзлочинців, пов'язаним з COVID. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти трьох громадян Китаю та трьох тайських компаній у зв'язку з їх причетністю до мережі кіберзлочинців, пов'язаної зі шахрайством, пов'язаним з COVID, та загрозами вибуху. Ця мережа, за словами міністерства, спричинила уряду значні фінансові збитки, коштуючи мільярди доларів.

Санкції також були застосовані до фізичних осіб і компаній, що базуються в Таїланді, через їхню діяльність, пов'язану з ботнетом 911 S5. Цей ботнет, як заявило Міністерство фінансів, захоплював комп'ютери та використовував їх для відстеження кіберзлочинців, спрямовуючи свою діяльність на комп'ютери жертв, а не на пристрої зловмисників.

США планують ввести нові санкції проти Ірану після нападу на Ізраїль17.04.24, 03:58 • 24855 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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