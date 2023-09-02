США предоставит Украине боеприпасы с обедненным ураном - Reuters

Детали

Отмечается, что бронебойные снаряды являются частью нового пакета военной помощи Украине, полный перечень которого будет обнародован на следующей неделе. Один из чиновников в комментарии иностранному изданию отметил, что будущий пакет помощи будет стоить от 240 до 375 миллионов долларов в зависимости от того, что включают в него.

Боеприпасы с обедненным ураном могут быть выпущены из американских танков Abrams, которые, по словам осведомленного источника, должны быть доставлены в Украину в ближайшие недели.

Дополнение

Украина ранее получала боеприпасы с обедненным ураном, но от Великобритании. Их поставки со стороны США могут вызвать споры, как это было с кассетными боеприпасами.

Использование боеприпасов с обедненным ураном является предметом острых дискуссий, а противники, такие как Международная коалиция по запрещению уранового оружия, утверждают, что употребление или вдыхание пыли обедненного урана представляет опасные риски для здоровья,’включая рак и врожденные дефекты.

Справочно

Обедненный уран, который является побочным продуктом обогащения урана, используется для боеприпасов, поскольку его чрезвычайная плотность дает снарядам способность легко проникать через броню и самовоспламеняться в горящем облаке пыли и металла.

Хотя обедненный уран радиоактивен, он значительно меньше, чем уран природного происхождения, хотя частицы могут задерживаться в течение значительного времени.

Радиоактивный материал может усугубить масштабную послевоенную проблему очистки Украины.

Напомним

США в конце августа объявили о новом пакете военной помощи для Украины, который включает боеприпасы для HIMARS, средства разминирования, Javelin и не только.