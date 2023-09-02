США предоставит Украине боеприпасы с обедненным ураном - Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Администрация президента США Джо Байдена впервые отправит в Украину бронебойные боеприпасы, которые содержат обедненный уран. Об этом говорится в документе, пишет Reuters со ссылкой на подтверждение двух официальных лиц США, передает УНН.
Детали
Отмечается, что бронебойные снаряды являются частью нового пакета военной помощи Украине, полный перечень которого будет обнародован на следующей неделе. Один из чиновников в комментарии иностранному изданию отметил, что будущий пакет помощи будет стоить от 240 до 375 миллионов долларов в зависимости от того, что включают в него.
Боеприпасы с обедненным ураном могут быть выпущены из американских танков Abrams, которые, по словам осведомленного источника, должны быть доставлены в Украину в ближайшие недели.
Дополнение
Украина ранее получала боеприпасы с обедненным ураном, но от Великобритании. Их поставки со стороны США могут вызвать споры, как это было с кассетными боеприпасами.
Использование боеприпасов с обедненным ураном является предметом острых дискуссий, а противники, такие как Международная коалиция по запрещению уранового оружия, утверждают, что употребление или вдыхание пыли обедненного урана представляет опасные риски для здоровья,’включая рак и врожденные дефекты.
Справочно
Обедненный уран, который является побочным продуктом обогащения урана, используется для боеприпасов, поскольку его чрезвычайная плотность дает снарядам способность легко проникать через броню и самовоспламеняться в горящем облаке пыли и металла.
Хотя обедненный уран радиоактивен, он значительно меньше, чем уран природного происхождения, хотя частицы могут задерживаться в течение значительного времени.
Радиоактивный материал может усугубить масштабную послевоенную проблему очистки Украины.
Напомним
США в конце августа объявили о новом пакете военной помощи для Украины, который включает боеприпасы для HIMARS, средства разминирования, Javelin и не только.