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США надасть Україні боєприпаси зі збідненим ураном - Reuters

США надасть Україні боєприпаси зі збідненим ураном - Reuters

Київ • УНН

 • 701512 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Адміністрація президента США Джо Байдена вперше надішле в Україну бронебійні боєприпаси, які містять збіднений уран. Про це йдеться в документі, пише Reuters з посиланням на підтвердження двох офіційних осіб США, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що бронебійні снаряди є частиною нового пакету військової допомоги Україні, повний перелік якого буде оприлюднено наступного тижня. Один із чиновників у коментарі іноземному виданню зазначив, що майбутній пакет допомоги коштуватиме від 240 до 375 мільйонів доларів залежно від того, що включають до нього.

Боєприпаси зі збідненим ураном можуть бути випущені з американських танків Abrams, які, за словами обізнаного джерела, мають бути доставлені в Україну найближчими тижнями.

Доповнення

Україна раніше отримувала боєприпаси зі збідненим ураном, але від Великої Британії. Їхнє постачання з боку США може викликати суперечки, як це було з касетними боєприпасами.

Використання боєприпасів зі збідненим ураном є предметом гострих дискусій, а противники, такі як Міжнародна коаліція із заборони уранової зброї, стверджують, що вживання або вдихання пилу збідненого урану становить небезпечні ризики для здоров’я, включаючи рак і вроджені дефекти.

Довідково

Збіднений уран, який є побічним продуктом збагачення урану, використовується для боєприпасів, оскільки його надзвичайна щільність дає снарядам здатність легко проникати через броню та самозайматися в палаючій хмарі пилу та металу.
Хоча збіднений уран є радіоактивним, він значно менший, ніж уран природного походження, хоча частинки можуть затримуватися протягом значного часу.

Радіоактивний матеріал може посилити масштабну післявоєнну проблему очищення України.

Нагадаємо

США наприкінці серпня оголосили про новий пакет військової допомоги для України, який включає боєприпаси для HIMARS, засоби розмінування, Javelin і не тільки. 

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