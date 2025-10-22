США могут снизить пошлины для Индии до 15-16% в торговом соглашении - СМИ

Индия и США близки к заключению торгового соглашения, которое может снизить пошлины на индийский экспорт примерно с 50% до 15-16%, сообщило издание Mint со ссылкой на три неназванных источника, знакомых с ситуацией, пишет УНН.

Детали

"Индия и США близки к заключению давно ожидаемого торгового соглашения, которое может снизить текущие пошлины на индийский экспорт с 50% до 15-16%", - сообщили три источника, осведомленные об этой проблеме.

Указано, что на фоне того, как энергетика и сельское хозяйство становятся ключевыми картами за столом переговоров, Индия может согласиться на постепенное сокращение импорта российской нефти, о чем сообщили источники на условиях анонимности. Эти закупки, как сообщается, привели к введению штрафного сбора в 25% на индийский экспорт, что превышает 25% взаимных пошлин, объявленных в апреле.

Согласно сообщению, как пишет Bloomberg, Нью-Дели может согласиться на постепенное сокращение импорта российской нефти и позволить США экспортировать больше не генетически модифицированной американской кукурузы и соевого шрота. Соглашение может быть объявлено во время возможной встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Нарендры Моди на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Малайзии, сообщает издание.

Саммит лидеров АСЕАН состоится в Куала-Лумпуре с 26 по 28 октября.

Индия прекращает закупки российской нефти, а Венгрия в некотором роде "застряла" - президент США

В прошлом месяце Трамп ввел 50% пошлины на экспорт Индии в США из-за импорта Индией российской нефти, а также того, что США назвали высокими пошлинами и нетарифными торговыми барьерами для американских товаров. Этот уровень пошлины был самым высоким в Азии и привел к резкому ухудшению отношений между США и Индией, которые годами теплели, отмечает Bloomberg.

Тем не менее, обе стороны продолжают переговоры по соглашению. Во время празднования Дивали в Белом доме во вторник Трамп сказал, что Моди заверил его во время разговора, что Индия сократит закупки российской нефти, что увеличило перспективу отсрочки. В своем посте в X Моди подтвердил разговор, но не поделился содержанием обсуждения.

Индия стала основным импортером российской нефти после вторжения рф в Украину в 2022 году, покупая нефть со скидкой. США и союзники говорят, что эти закупки помогают подпитывать военные усилия россии. Российская нефть составляет около трети общего импорта Индии, несмотря на усилия США по ограничению поставок.

Нью-Дели не подтвердил планы по ограничению импорта российской нефти после давления США, но государственные нефтеперерабатывающие заводы сигнализировали о сокращении, а Reliance Industries Ltd., обычно крупнейший покупатель московской нефти, переориентировалась на поставки с Ближнего Востока.

Диверсификация в действии: нефтеперерабатывающие заводы Индии покупают редкие сорта нефти у Гайаны

Торговые переговорщики из Нью-Дели достигли значительного прогресса в переговорах в США на прошлой неделе, сообщил чиновник на выходных, на фоне того, как обе стороны стремятся заключить соглашение и снизить пошлины.