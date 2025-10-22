США можуть знизити мита для Індії до 15-16% у торговельній угоді - ЗМІ

Індія та США близькі до укладання торгової угоди, яка може знизити мита на індійський експорт із приблизно 50% до 15-16%, повідомило видання Mint з посиланням на три неназвані джерела, знайомі з ситуацією, пише УНН.

Деталі

"Індія та США близькі до укладання давно очікуваної торгової угоди, яка може знизити поточне мито на індійський експорт з 50% до 15-16%", - повідомили три джерела, поінформовані про цю проблему.

Вказано, що на тлі того, як енергетика та сільське господарство стають ключовими картами за столом переговорів, Індія може погодитися на поступове скорочення імпорту російської нафти, про що повідомили джерела на умовах анонімності. Ці закупівлі, як повідомляється, призвели до запровадження штрафного збору у 25% на індійський експорт, що перевищує 25% взаємних мит, оголошених у квітні.

Згідно з повідомленням, як пише Bloomberg, Нью-Делі може погодитися на поступове скорочення імпорту російської нафти та дозволити США експортувати більше не генетично модифіковану американську кукурудзу та соєвий шрот. Угода може бути оголошена під час можливої ​​зустрічі президента США Дональда Трампа та прем'єр-міністра Нарендри Моді на саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії у Малайзії, повідомляє видання.

Саміт лідерів АСЕАН відбудеться у Куала-Лумпурі з 26 по 28 жовтня.

Індія припиняє закупівлі російської нафти, а Угорщина певним чином "застрягла" - президент США

Минулого місяця Трамп запровадив 50% мита на експорт Індії до США через імпорт Індією російської нафти, а також те, що США назвали високими митами та нетарифними торговельними бар'єрами для американських товарів. Цей рівень мита був найвищим в Азії та призвів до різкого погіршення відносин між США та Індією, які роками теплішали, зазначає Bloomberg.

Тим не менш, обидві сторони продовжують переговори щодо угоди. Під час святкування Дівалі в Білому домі у вівторок Трамп сказав, що Моді запевнив його під час розмови, що Індія скоротить закупівлі російської нафти, що збільшило перспективу відстрочки. У своєму пості у X Моді підтвердив розмову, але не поділився змістом обговорення.

Індія стала основним імпортером російської нафти після вторгнення рф в Україну в 2022 році, купуючи нафту зі знижкою. США та союзники кажуть, що ці закупівлі допомагають підживлювати воєнні зусилля росії. Російська нафта становить близько третини загального імпорту Індії, попри зусилля США щодо обмеження поставок.

Нью-Делі не підтвердило плани щодо обмеження імпорту російської нафти після тиску США, але державні нафтопереробні заводи сигналізували про скорочення, а Reliance Industries Ltd., зазвичай найбільший покупець московської нафти, переорієнтувалася на постачання з Близького Сходу.

Диверсифікація у дії: нафтопереробні заводи Індії купують рідкісні сорти нафти у Гаяні

Торговельні переговірники з Нью-Делі досягли значного прогресу в переговорах у США минулого тижня, повідомив чиновник на вихідних, на тлі того, як обидві сторони прагнуть укласти угоду та знизити мита.