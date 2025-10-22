США можуть знизити мита для Індії до 15-16% у торговельній угоді - ЗМІ

$41.740.01
48.470.19
uk
07:30 • 5646 перегляди
Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка
05:34 • 16333 перегляди
Більшість регіонів охопили аварійні відключення світла після чергової атаки рф на енергетику - Міненерго
05:20 • 18778 перегляди
Потяги затримуються та змінюють маршрути через масовану атаку рф
22 жовтня, 00:40 • 29162 перегляди
Спецпредставник путіна заявив, що підготовка зустрічі лідерів рф та США триваєVideo
21 жовтня, 21:57 • 41880 перегляди
Трамп про можливу зустріч з путіним: Я не хочу, щоб зустріч була марною, ми ще не прийняли рішенняVideo
21 жовтня, 19:58 • 42005 перегляди
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження брянського хімічного заводу ракетами Storm Shadow на території рф
21 жовтня, 19:07 • 34169 перегляди
Зустріч Дональда Трампа з путіним в Угорщині скасована - ЗМІ
21 жовтня, 17:01 • 31550 перегляди
Європа та Україна готують план з 12 пунктів щодо завершення війни – Bloomberg
21 жовтня, 14:07 • 32617 перегляди
“Контракт 18-24" розширили: тепер служити можна у будь-якій бригаді Сил оборони
21 жовтня, 13:53 • 63609 перегляди
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроямиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3.4м/с
75%
750мм
Популярнi новини
У Києві вибухи: працює протиповітряна оборона 21 жовтня, 22:19 • 28999 перегляди
росіяни атакували Київ балістикою, зафіксовано пожежу – Кличко21 жовтня, 22:30 • 26497 перегляди
армія рф вдарила по інфраструктурі Запоріжжя - ОВА21 жовтня, 22:43 • 25577 перегляди
Виклик медиків, пожежі в різних районах: що відомо про наслідки нічної атаки на Київ 21 жовтня, 22:59 • 29484 перегляди
Знак зодіаку Скорпіон: магнетична енергетика і стратегічний розумPhoto05:30 • 20205 перегляди
Публікації
Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка07:30 • 5654 перегляди
Знак зодіаку Скорпіон: магнетична енергетика і стратегічний розумPhoto05:30 • 20265 перегляди
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроямиPhoto21 жовтня, 13:53 • 63610 перегляди
Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнімPhoto21 жовтня, 07:50 • 67902 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-202621 жовтня, 06:03 • 66545 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ніколя Саркозі
Ульф Крістерссон
Актуальні місця
Україна
Запоріжжя
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Полтавська область
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 21515 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 36660 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 46620 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 37065 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 92853 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Х-47М2 «Кинджал»
Золото
BFM TV
МіГ-31

США можуть знизити мита для Індії до 15-16% у торговельній угоді - ЗМІ

Київ • УНН

 • 874 перегляди

Індія та США наближаються до торгової угоди, яка може знизити мита на індійський експорт з 50% до 15-16%. Угода також передбачає можливе скорочення Індією імпорту російської нафти та збільшення експорту американської кукурудзи та соєвого шроту.

США можуть знизити мита для Індії до 15-16% у торговельній угоді - ЗМІ

Індія та США близькі до укладання торгової угоди, яка може знизити мита на індійський експорт із приблизно 50% до 15-16%, повідомило видання Mint з посиланням на три неназвані джерела, знайомі з ситуацією, пише УНН.

Деталі

"Індія та США близькі до укладання давно очікуваної торгової угоди, яка може знизити поточне мито на індійський експорт з 50% до 15-16%", - повідомили три джерела, поінформовані про цю проблему.

Вказано, що на тлі того, як енергетика та сільське господарство стають ключовими картами за столом переговорів, Індія може погодитися на поступове скорочення імпорту російської нафти, про що повідомили джерела на умовах анонімності. Ці закупівлі, як повідомляється, призвели до запровадження штрафного збору у 25% на індійський експорт, що перевищує 25% взаємних мит, оголошених у квітні.

Згідно з повідомленням, як пише Bloomberg, Нью-Делі може погодитися на поступове скорочення імпорту російської нафти та дозволити США експортувати більше не генетично модифіковану американську кукурудзу та соєвий шрот. Угода може бути оголошена під час можливої ​​зустрічі президента США Дональда Трампа та прем'єр-міністра Нарендри Моді на саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії у Малайзії, повідомляє видання.

Саміт лідерів АСЕАН відбудеться у Куала-Лумпурі з 26 по 28 жовтня.

Індія припиняє закупівлі російської нафти, а Угорщина певним чином "застрягла" - президент США17.10.25, 21:11 • 4057 переглядiв

Минулого місяця Трамп запровадив 50% мита на експорт Індії до США через імпорт Індією російської нафти, а також те, що США назвали високими митами та нетарифними торговельними бар'єрами для американських товарів. Цей рівень мита був найвищим в Азії та призвів до різкого погіршення відносин між США та Індією, які роками теплішали, зазначає Bloomberg.

Тим не менш, обидві сторони продовжують переговори щодо угоди. Під час святкування Дівалі в Білому домі у вівторок Трамп сказав, що Моді запевнив його під час розмови, що Індія скоротить закупівлі російської нафти, що збільшило перспективу відстрочки. У своєму пості у X Моді підтвердив розмову, але не поділився змістом обговорення.

Індія стала основним імпортером російської нафти після вторгнення рф в Україну в 2022 році, купуючи нафту зі знижкою. США та союзники кажуть, що ці закупівлі допомагають підживлювати воєнні зусилля росії. Російська нафта становить близько третини загального імпорту Індії, попри зусилля США щодо обмеження поставок.

Нью-Делі не підтвердило плани щодо обмеження імпорту російської нафти після тиску США, але державні нафтопереробні заводи сигналізували про скорочення, а Reliance Industries Ltd., зазвичай найбільший покупець московської нафти, переорієнтувалася на постачання з Близького Сходу.

Диверсифікація у дії: нафтопереробні заводи Індії купують рідкісні сорти нафти у Гаяні17.10.25, 12:36 • 3538 переглядiв

Торговельні переговірники з Нью-Делі досягли значного прогресу в переговорах у США минулого тижня, повідомив чиновник на вихідних, на тлі того, як обидві сторони прагнуть укласти угоду та знизити мита.

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика
Малайзія
Bloomberg
Дональд Трамп
Індія
Нарендра Моді
Сполучені Штати Америки