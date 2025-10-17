Диверсифікація у дії: нафтопереробні заводи Індії купують рідкісні сорти нафти у Гаяні

$41.640.12
Ексклюзив
08:14 • 10257 перегляди
На що розраховує Україна?: член комітету з нацбезпеки про можливість надання Tomahawk на тлі зустрічі Зеленського з Трампом
Ексклюзив
07:15 • 28015 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несе
05:53 • 21239 перегляди
Ворог втратив 29 тисяч військових за вересень: Сирський про зрив весняно-літньої наступальної кампанії рф
16 жовтня, 21:15 • 52955 перегляди
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
16 жовтня, 19:40 • 57780 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом Трампом
16 жовтня, 17:21 • 41481 перегляди
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Ексклюзив
16 жовтня, 15:34 • 42019 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об'єднання ФК "Металіст 1925" і АМП ФК "Незламні"
Ексклюзив
16 жовтня, 15:13 • 40763 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
16 жовтня, 12:39 • 64752 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20 • 37998 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
Ексраднику Трампа Джону Болтону загрожує 10 років в'язниці за незаконну передачу секретних даних
Придністров'я повністю відновить постачання газу з 17 жовтня завдяки фінансуванню з росії
Ракетна атака на російське сочі: туристів спускають у підвали - ЗМІ
кремль створює інформаційне прикриття для майбутніх атак на Європу - ISW
Ворог атакував енергетику у чотирьох областях - Міненерго
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несе
Ексклюзив
07:15 • 28019 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 94870 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу мод
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Блогери
Джей Ді Венс
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Угорщина
Крим
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фото
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссям
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручин
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійства
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній тур
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Фільм
IPad Pro

Диверсифікація у дії: нафтопереробні заводи Індії купують рідкісні сорти нафти у Гаяні

Київ • УНН

 • 790 перегляди

Індійські нафтопереробні заводи Indian Oil Corp та Hindustan Petroleum Corp придбали 4 мільйони барелів гаянської сирої нафти у Exxon Mobil. Це рідкісний випадок імпорту з Південної Америки, поставка очікується наприкінці 2025 або на початку 2026 року.

Диверсифікація у дії: нафтопереробні заводи Індії купують рідкісні сорти нафти у Гаяні

Близько 4-х мільйонів барелів гаянської сирої нафти придбали представники Індії - Indian Oil Corp та Hindustan Petroleum Corp. Країна диверсифікує постачання, тестуючи нові сорти сирої нафти з Південної Америки, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Дві індійські нафтопереробні компанії придбали 4 мільйони барелів гаянської сирої нафти у великої американської компанії Exxon Mobil (XOM.N). Поставка планується наприкінці 2025 року або на початку 2026 року. Імпорту в Індію з Південної Америки, є рідкісним випадком, зазначають торгові джерела. 

Найбільший в Індії нафтопереробний завод Indian Oil Corp придбав 2 мільйони барелів нафти Golden Arrowhead (GAH).

Також вперше придбав нафту марок Liza і Unity Gold інший індійський завод - Hindustan Petroleum Corp. Ідеться про постачання 2 мільйонів барелів.

Гаяна нарощує експорт, оскільки видобуток нафти консорціумом на чолі з американським Exxon (нафтова корпорація США у штаті Нью-Йорк, одна з найбільших у світі - ред.) виріс до 770 000 барелів на добу. Це стало можливим після запуску четвертого плавучого нафтовидобувного комплексу групи.

Нагадаємо

Влада Індії прокоментувала слова Дональда Трампа про відмову від російської нафти. Делі заявив, що пріоритетом є захист інтересів індійського споживача та диверсифікація джерел енергопостачання.

Часткова заборона з січня 2026-го, повна - з 2027 року: Європа оглошує сміливі кроки по відмові від нафти і газу рф

Ігор Тележніков

ЕкономікаНовини Світу
Індія
Південна Америка