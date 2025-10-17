Диверсифікація у дії: нафтопереробні заводи Індії купують рідкісні сорти нафти у Гаяні
Київ • УНН
Індійські нафтопереробні заводи Indian Oil Corp та Hindustan Petroleum Corp придбали 4 мільйони барелів гаянської сирої нафти у Exxon Mobil. Це рідкісний випадок імпорту з Південної Америки, поставка очікується наприкінці 2025 або на початку 2026 року.
Деталі
Дві індійські нафтопереробні компанії придбали 4 мільйони барелів гаянської сирої нафти у великої американської компанії Exxon Mobil (XOM.N). Поставка планується наприкінці 2025 року або на початку 2026 року. Імпорту в Індію з Південної Америки, є рідкісним випадком, зазначають торгові джерела.
Найбільший в Індії нафтопереробний завод Indian Oil Corp придбав 2 мільйони барелів нафти Golden Arrowhead (GAH).
Також вперше придбав нафту марок Liza і Unity Gold інший індійський завод - Hindustan Petroleum Corp. Ідеться про постачання 2 мільйонів барелів.
Гаяна нарощує експорт, оскільки видобуток нафти консорціумом на чолі з американським Exxon (нафтова корпорація США у штаті Нью-Йорк, одна з найбільших у світі - ред.) виріс до 770 000 барелів на добу. Це стало можливим після запуску четвертого плавучого нафтовидобувного комплексу групи.
Нагадаємо
Влада Індії прокоментувала слова Дональда Трампа про відмову від російської нафти. Делі заявив, що пріоритетом є захист інтересів індійського споживача та диверсифікація джерел енергопостачання.
