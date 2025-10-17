Диверсификация в действии: нефтеперерабатывающие заводы Индии покупают редкие сорта нефти у Гайаны
Киев • УНН
Индийские нефтеперерабатывающие заводы Indian Oil Corp и Hindustan Petroleum Corp приобрели 4 миллиона баррелей гайанской сырой нефти у Exxon Mobil. Это редкий случай импорта из Южной Америки, поставка ожидается в конце 2025 или начале 2026 года.
Около 4 миллионов баррелей гайанской сырой нефти приобрели представители Индии — Indian Oil Corp и Hindustan Petroleum Corp. Страна диверсифицирует поставки, тестируя новые сорта сырой нефти из Южной Америки, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Две индийские нефтеперерабатывающие компании приобрели 4 миллиона баррелей гайанской сырой нефти у крупной американской компании Exxon Mobil (XOM.N). Поставка планируется в конце 2025 года или в начале 2026 года. Импорт в Индию из Южной Америки является редким случаем, отмечают торговые источники.
Крупнейший в Индии нефтеперерабатывающий завод Indian Oil Corp приобрел 2 миллиона баррелей нефти Golden Arrowhead (GAH).
Также впервые приобрел нефть марок Liza и Unity Gold другой индийский завод — Hindustan Petroleum Corp. Речь идет о поставке 2 миллионов баррелей.
Гайана наращивает экспорт, поскольку добыча нефти консорциумом во главе с американским Exxon (нефтяная корпорация США в штате Нью-Йорк, одна из крупнейших в мире — ред.) выросла до 770 000 баррелей в сутки. Это стало возможным после запуска четвертого плавучего нефтедобывающего комплекса группы.
Напомним
Власти Индии прокомментировали слова Дональда Трампа об отказе от российской нефти. Дели заявил, что приоритетом является защита интересов индийского потребителя и диверсификация источников энергоснабжения.
