Диверсификация в действии: нефтеперерабатывающие заводы Индии покупают редкие сорта нефти у Гайаны

$41.640.12
48.520.01
ukenru
Эксклюзив
08:14 • 9796 просмотра
На что рассчитывает Украина?: член комитета по нацбезопасности о возможности предоставления Tomahawk на фоне встречи Зеленского с Трампом
Эксклюзив
07:15 • 26823 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
05:53 • 20663 просмотра
Враг потерял 29 тысяч военных за сентябрь: Сырский о срыве весенне-летней наступательной кампании рф
16 октября, 21:15 • 52389 просмотра
"Нам они нужны также": Трамп сделал заявление относительно передачи Украине ракет Tomahawk
16 октября, 19:40 • 57332 просмотра
Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом ТрампомVideo
16 октября, 17:21 • 41323 просмотра
Трамп встретится с путиным в Будапеште
Эксклюзив
16 октября, 15:34 • 41901 просмотра
Когда сила профессионалов встречается с мужеством ветеранов: история объединения ФК "Металлист 1925" и АМП ФК "Незламні"Photo
Эксклюзив
16 октября, 15:13 • 40728 просмотра
Украина мониторит ситуацию из Беларуси, конкретной большой угрозы для севера Украины не видим - член комитета по нацбезопасности
16 октября, 12:39 • 64349 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Эксклюзив
16 октября, 09:20 • 37959 просмотра
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.2м/с
65%
755мм
Популярные новости
Экс-советнику Трампа Джону Болтону грозит 10 лет тюрьмы за незаконную передачу секретных данных17 октября, 00:39 • 16748 просмотра
Приднестровье полностью возобновит поставки газа с 17 октября благодаря финансированию из России17 октября, 02:15 • 17396 просмотра
Ракетная атака на российский Сочи: туристов спускают в подвалы - СМИ17 октября, 03:09 • 10272 просмотра
кремль создает информационное прикрытие для будущих атак на Европу - ISW04:11 • 5530 просмотра
Враг атаковал энергетику в четырех областях - Минэнерго07:42 • 16631 просмотра
публикации
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
07:15 • 26828 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 64350 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 94561 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 62638 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 85594 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Блогеры
Джей Ди Вэнс
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Вашингтон
Венгрия
Крым
Реклама
УНН Lite
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 46040 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 94349 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 71114 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 72431 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 76944 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Фильм
IPad Pro

Диверсификация в действии: нефтеперерабатывающие заводы Индии покупают редкие сорта нефти у Гайаны

Киев • УНН

 • 548 просмотра

Индийские нефтеперерабатывающие заводы Indian Oil Corp и Hindustan Petroleum Corp приобрели 4 миллиона баррелей гайанской сырой нефти у Exxon Mobil. Это редкий случай импорта из Южной Америки, поставка ожидается в конце 2025 или начале 2026 года.

Диверсификация в действии: нефтеперерабатывающие заводы Индии покупают редкие сорта нефти у Гайаны

Около 4 миллионов баррелей гайанской сырой нефти приобрели представители Индии — Indian Oil Corp и Hindustan Petroleum Corp. Страна диверсифицирует поставки, тестируя новые сорта сырой нефти из Южной Америки, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Две индийские нефтеперерабатывающие компании приобрели 4 миллиона баррелей гайанской сырой нефти у крупной американской компании Exxon Mobil (XOM.N). Поставка планируется в конце 2025 года или в начале 2026 года. Импорт в Индию из Южной Америки является редким случаем, отмечают торговые источники.

Крупнейший в Индии нефтеперерабатывающий завод Indian Oil Corp приобрел 2 миллиона баррелей нефти Golden Arrowhead (GAH).

Также впервые приобрел нефть марок Liza и Unity Gold другой индийский завод — Hindustan Petroleum Corp. Речь идет о поставке 2 миллионов баррелей.

Гайана наращивает экспорт, поскольку добыча нефти консорциумом во главе с американским Exxon (нефтяная корпорация США в штате Нью-Йорк, одна из крупнейших в мире — ред.) выросла до 770 000 баррелей в сутки. Это стало возможным после запуска четвертого плавучего нефтедобывающего комплекса группы.

Напомним

Власти Индии прокомментировали слова Дональда Трампа об отказе от российской нефти. Дели заявил, что приоритетом является защита интересов индийского потребителя и диверсификация источников энергоснабжения.

Частичный запрет с января 2026-го, полный - с 2027 года: Европа объявляет смелые шаги по отказу от нефти и газа РФ16.10.25, 17:02 • 2026 просмотров

Игорь Тележников

ЭкономикаНовости Мира
Индия
Южная Америка