США могут объявить о новой помощи Украине в ближайшие недели - Салливан

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Бизнесмена могут не довезти до больницы – нардеп об уничтоженной двумя агрофирмами дороге, по которой едва проехала "скорая" с тяжело больной пенсионеркой
  •  10639 просмотра

Бизнесмена могут не довезти до больницы – нардеп об уничтоженной двумя агрофирмами дороге, по которой едва проехала "скорая" с тяжело больной пенсионеркой

Эксклюзив
В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга
  •  107396 просмотра

В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга

Эксклюзив
"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе
  •  113300 просмотра

"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе

Эксклюзив
Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат
  •  114473 просмотра

Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат

Эксклюзив
Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп
  •  109587 просмотра

Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп

Эксклюзив
Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе
  •  80033 просмотра

Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
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Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

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Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину
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Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину

Эксклюзив
Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР
4 июня 2024, 05:47  •  62692 просмотра

Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР

Эксклюзив
Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
3 июня 2024, 12:55  •  115454 просмотра

Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

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В Херсонской области ночью сбили 4 "шахеда", за сутки в регионе есть погибший и 8 раненых

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Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
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3 июня 2024, 10:13  •  192855 просмотра

США могут объявить о новой помощи Украине в ближайшие недели - Салливан

Советник США по национальной безопасности Джек Салливан заявил, что в ближайшие недели Соединенные Штаты объявят о новой помощи Украине, а президент Байден проведет две встречи с президентом Зеленским.

Война •   •  1722 просмотра
США могут объявить о новой помощи Украине в ближайшие недели - Салливан

Бизнесмена могут не довезти до больницы – нардеп об уничтоженной двумя агрофирмами дороге, по которой едва проехала "скорая" с тяжело больной пенсионеркой

Член комитета Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Оксана Дмитриева отмечает, что даже в условиях войны вопрос ремонта дорог является критически важным ввиду того, что чуть ли не ежедневно по этим дорогам кареты скорой помощи пытаются довезти людей до больниц.

Общество •   •  9776 просмотра
Эксклюзив
Бизнесмена могут не довезти до больницы – нардеп об уничтоженной двумя агрофирмами дороге, по которой едва проехала "скорая" с тяжело больной пенсионеркой

В Херсонской области ночью сбили 4 "шахеда", за сутки в регионе есть погибший и 8 раненых

За минувшие сутки многочисленные населенные пункты Херсонской области, включая город Херсон, подверглись вражеским обстрелам и авиаударам, в результате чего были повреждены жилые здания, учебные заведения и инфраструктура, 1 человек погиб и 8 получили ранения, а силы ПВО Украины уничтожили 4 "шахеды".

Война •   •  4238 просмотра
В Херсонской области ночью сбили 4 "шахеда", за сутки в регионе есть погибший и 8 раненых

Грозовые дожди и местами 30-градусная жара: синоптики дали прогноз на сегодня

5 июня в большинстве областей Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы, град и шквалы со скоростью 15-20 м/сек, температура воздуха в разных регионах составит 13-32°C.

Общество •   •  5012 просмотра
Грозовые дожди и местами 30-градусная жара: синоптики дали прогноз на сегодня

Полтавщина: в результате обстрела рф поврежден промышленный объект и ранен человек

По словам главы Полтавской областной военной администрации, в результате вражеского обстрела в Полтавской области пострадал промышленный объект и один человек получил ранения, но отказался от госпитализации.

Общество •   •  9003 просмотра
Полтавщина: в результате обстрела рф поврежден промышленный объект и ранен человек

Силы противовоздушной обороны сбили 22 из 27 вражеских беспилотников

Украинские средства ПВО сбили 22 из 27 беспилотников иранского производства "Шахед", запущенных рф из Курска и Крыма в ходе ночной атаки 5 июня 2024 года.

Война •   •  9661 просмотра
Силы противовоздушной обороны сбили 22 из 27 вражеских беспилотников

рф обстреляла Днепропетровщину: жертв нет, повреждена инфраструктура и дома

Противник обстрелял Днепропетровскую область с помощью беспилотников-камикадзе и тяжелой артиллерии, повредив объекты инфраструктуры, 5 жилых домов, 3 хозяйственных здания и линию электропередач, но обошлось без жертв.

Общество •   •  10457 просмотра
рф обстреляла Днепропетровщину: жертв нет, повреждена инфраструктура и дома

За минувшие сутки страна-террорист потеряла 1280 военнослужащих

В течение суток рф потеряла 1280 человек личного состава, в результате чего ее общие боевые потери составили 513 700 военнослужащих с момента начала вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

Война •   •  12049 просмотра
За минувшие сутки страна-террорист потеряла 1280 военнослужащих

Оккупанты 440 раз ударили по Запорожской области за сутки

За минувшие сутки оккупационные войска совершили 440 обстрелов 7 гражданских населенных пунктов в Запорожской области Украины, включая авиаудары, атаки беспилотников и обстрелы из ракетных и артиллерийских систем, в результате чего жилым районам был нанесен ущерб, но жертв среди гражданского населения не было.

Война •   •  11907 просмотра
Оккупанты 440 раз ударили по Запорожской области за сутки

Истребитель МиГ-31 к взлетел с российского аэродрома в нижегородской области

По данным ГНС Украины, был замечен истребитель МиГ-31К, взлетевший с аэродрома саваслейка в нижегородской области рф.

Война •   •  11730 просмотра
Истребитель МиГ-31 к взлетел с российского аэродрома в нижегородской области