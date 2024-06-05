США могут объявить о новой помощи Украине в ближайшие недели - Салливан

Соединенные Штаты в ближайшие недели, как ожидается, объявят о новой помощи Украине. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан журналистам 4 июня, пишет УНН.

Я думаю, что в ближайшие недели вы можете ожидать объявлений о дальнейших поставках существенных возможностей в Украину - сказал Салливан.

Советник также отметил, что "в течение чуть более недели президент (США) проведет две предметные встречи с президентом Зеленским, а вице-президент (США) будет присутствовать, чтобы поддержать украинское видение мира, основанное на Уставе ООН и принципах суверенитета и территориальной целостности". "И это сигнал о глубине нашей приверженности Украине в этот решающий момент, и эта возможность для президента Зеленского дважды сесть за стол переговоров действительно позволит им углубиться в каждый аспект и каждый вопрос войны", - указал Салливан.

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