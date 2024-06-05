США можуть оголосити про нову допомогу Україні найближчими тижнями - Салліван
Київ • УНН
Радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що найближчими тижнями Сполучені Штати оголосять про нову допомогу Україні, а президент Байден проведе дві зустрічі з президентом Зеленським.
Сполучені Штати найближчими тижнями, як очікується, оголосять про нову допомогу Україні. Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван журналістам 4 червня, пише УНН.
Я думаю, що найближчими тижнями ви можете очікувати оголошень про подальші поставки суттєвих спроможностей в Україну
Радник також зазначив, що "протягом трохи більше ніж тижня президент (США) проведе дві предметні зустрічі з президентом Зеленським, а віце-президент (США) буде присутня, щоб підтримати українське бачення миру, яке ґрунтується на Статуті ООН та принципах суверенітету та територіальної цілісності". "І це сигнал про глибину нашої прихильності Україні в цей вирішальний момент, і ця можливість для президента Зеленського двічі сісти за стіл переговорів справді дозволить їм заглибитись у кожний аспект та кожне питання війни", - вказав Салліван.
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