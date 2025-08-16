Представитель РФ Кирилл Дмитриев заявил, что США "очень хорошо" приняли делегацию России на Аляске, и что две страны будут продолжать строить отношения, несмотря на "сопротивление". Слова дипломата цитирует CNN, информирует УНН.

Детали

По его словам, саммит США-Россия на Аляске был "безусловно продуктивным", при этом стороны "обсудили много вопросов и со многими из них мы согласились".

Некоторые из них требуют согласования, и, безусловно, очень важно, что президент Трамп обозначил значительный экономический потенциал сотрудничества между США и Россией – сказал Дмитриев.

Как сказал представитель РФ, Кремль будет продолжать "строить отношения между США и Россией", несмотря на немалое сопротивление этому.

Напомним

Президент Дональд Трамп заявил, что оценивает встречу на Аляске с российским диктатором Владимиром Путиным на 10 из 10.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков назвал встречу Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом "позитивной".

