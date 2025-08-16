США и Россия будут продолжать строить отношения, несмотря на «сопротивление» — представитель РФ Дмитриев

$41.450.06
48.440.21
ukenru
23:06 • 9608 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
20:15 • 14488 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
20:08 • 15496 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 14715 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 18699 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 91447 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 143894 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 81207 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 137377 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 55617 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
Популярные новости
Самолет путина вылетел из Магадана и через несколько часов приземлится в АнкориджеPhoto15 августа, 15:36 • 16183 просмотра
Масштабные злоупотребления на 260 миллионов гривен разоблачены в Черкасской области, объявлено 20 подозрений15 августа, 16:20 • 6872 просмотра
Авария пассажирского поезда на Закарпатье: рейс отправился до конечной станции Солотвино15 августа, 16:28 • 11129 просмотра
Трамп "будет недоволен", если перемирие не будет достигнуто сегодня15 августа, 16:49 • 12399 просмотра
Будет "трудно переварить": европейский дипломат отреагировал на красную дорожку для путина на Аляске15 августа, 18:39 • 15220 просмотра
публикации
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 143904 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 130650 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 137382 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 156988 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 243092 просмотра
США и Россия будут продолжать строить отношения, несмотря на «сопротивление» — представитель РФ Дмитриев

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Представитель РФ Кирилл Дмитриев заявил об «очень хорошем» приеме делегации Кремля на Аляске. Он назвал саммит продуктивным.

США и Россия будут продолжать строить отношения, несмотря на «сопротивление» — представитель РФ Дмитриев

Представитель РФ Кирилл Дмитриев заявил, что США "очень хорошо" приняли делегацию России на Аляске, и что две страны будут продолжать строить отношения, несмотря на "сопротивление". Слова дипломата цитирует CNN, информирует УНН.

Детали

По его словам, саммит США-Россия на Аляске был "безусловно продуктивным", при этом стороны "обсудили много вопросов и со многими из них мы согласились".

Некоторые из них требуют согласования, и, безусловно, очень важно, что президент Трамп обозначил значительный экономический потенциал сотрудничества между США и Россией

– сказал Дмитриев.

Как сказал представитель РФ, Кремль будет продолжать "строить отношения между США и Россией", несмотря на немалое сопротивление этому.

Напомним

Президент Дональд Трамп заявил, что оценивает встречу на Аляске с российским диктатором Владимиром Путиным на 10 из 10.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков назвал встречу Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом "позитивной".

Вадим Хлюдзинский

