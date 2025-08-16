США и Россия будут продолжать строить отношения, несмотря на «сопротивление» — представитель РФ Дмитриев
Киев • УНН
Представитель РФ Кирилл Дмитриев заявил об «очень хорошем» приеме делегации Кремля на Аляске. Он назвал саммит продуктивным.
Представитель РФ Кирилл Дмитриев заявил, что США "очень хорошо" приняли делегацию России на Аляске, и что две страны будут продолжать строить отношения, несмотря на "сопротивление". Слова дипломата цитирует CNN, информирует УНН.
Детали
По его словам, саммит США-Россия на Аляске был "безусловно продуктивным", при этом стороны "обсудили много вопросов и со многими из них мы согласились".
Некоторые из них требуют согласования, и, безусловно, очень важно, что президент Трамп обозначил значительный экономический потенциал сотрудничества между США и Россией
Как сказал представитель РФ, Кремль будет продолжать "строить отношения между США и Россией", несмотря на немалое сопротивление этому.
Напомним
Президент Дональд Трамп заявил, что оценивает встречу на Аляске с российским диктатором Владимиром Путиным на 10 из 10.
Представитель российского диктатора Дмитрий Песков назвал встречу Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом "позитивной".
