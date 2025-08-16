$41.450.06
23:06 • 10571 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
20:15 • 15603 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
20:08 • 16343 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 15511 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 19374 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 91819 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 144686 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 81284 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 137959 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 55639 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
США та росія продовжуватимуть будувати відносини, незважаючи на "опір" - представник рф дмитрієв

Київ • УНН

 • 604 перегляди

Представник рф кирило дмитрієв заявив про "дуже хороший" прийом делегації кремля на Алясці. Він назвав саміт продуктивним.

Представник рф кирило дмитрієв заявив, що США "дуже добре" прийняли делегацію росії на Алясці, і що дві країни продовжуватимуть будувати відносини, незважаючи на "опір". Слова дипломата цитує CNN, інформує УНН.

Деталі

За його словами, саміт США-росія на Алясці був "безумовно продуктивним", при цьому сторони "обговорили багато питань і з багатьма з них ми погодилися".

Деякі з них потребують узгодження, і, безумовно, дуже важливо, що президент Трамп окреслив значний економічний потенціал співпраці між США та росією

– сказав дмитрієв.

Як сказав представник рф, кремль продовжуватимеме "будувати відносини між США та росією", незважаючи на чималий опір цьому.

Нагадаємо

Президент Дональд Трамп заявив, що оцінює зустріч на Алясці з російським диктатором володимиром путіним на 10 з 10.

Речник російського диктатора дмитро пєсков назвав зустріч володимира путіна з президентом США Дональдом Трампом "позитивною".

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Аляска
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки