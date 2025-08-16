Представник рф кирило дмитрієв заявив, що США "дуже добре" прийняли делегацію росії на Алясці, і що дві країни продовжуватимуть будувати відносини, незважаючи на "опір". Слова дипломата цитує CNN, інформує УНН.

Деталі

За його словами, саміт США-росія на Алясці був "безумовно продуктивним", при цьому сторони "обговорили багато питань і з багатьма з них ми погодилися".

Деякі з них потребують узгодження, і, безумовно, дуже важливо, що президент Трамп окреслив значний економічний потенціал співпраці між США та росією – сказав дмитрієв.

Як сказав представник рф, кремль продовжуватимеме "будувати відносини між США та росією", незважаючи на чималий опір цьому.

Нагадаємо

Президент Дональд Трамп заявив, що оцінює зустріч на Алясці з російським диктатором володимиром путіним на 10 з 10.

Речник російського диктатора дмитро пєсков назвав зустріч володимира путіна з президентом США Дональдом Трампом "позитивною".

