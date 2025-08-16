США та росія продовжуватимуть будувати відносини, незважаючи на "опір" - представник рф дмитрієв
Представник рф кирило дмитрієв заявив про "дуже хороший" прийом делегації кремля на Алясці. Він назвав саміт продуктивним.
Представник рф кирило дмитрієв заявив, що США "дуже добре" прийняли делегацію росії на Алясці, і що дві країни продовжуватимуть будувати відносини, незважаючи на "опір". Слова дипломата цитує CNN, інформує УНН.
Деталі
За його словами, саміт США-росія на Алясці був "безумовно продуктивним", при цьому сторони "обговорили багато питань і з багатьма з них ми погодилися".
Деякі з них потребують узгодження, і, безумовно, дуже важливо, що президент Трамп окреслив значний економічний потенціал співпраці між США та росією
Як сказав представник рф, кремль продовжуватимеме "будувати відносини між США та росією", незважаючи на чималий опір цьому.
Нагадаємо
Президент Дональд Трамп заявив, що оцінює зустріч на Алясці з російським диктатором володимиром путіним на 10 з 10.
Речник російського диктатора дмитро пєсков назвав зустріч володимира путіна з президентом США Дональдом Трампом "позитивною".
