США и рф двигаются к двусторонней встрече путина и Трампа - ушаков
Киев • УНН
США и россия работают над организацией двусторонней встречи между Трампом и путиным, учитывая предложения рф. ушаков позитивно оценил заявления вице-президента США Венса.
Соединенные Штаты Америки и россия движутся к двусторонней встрече лидеров Дональда Трампа и диктатора владимира путина. Об этом заявил помощник российского диктатора путина юрий ушаков, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
По словам ушакова, требования и предложения россии "в какой-то степени учитываются американской стороной, хотя не все".
США и россия ищут пути возобновления поставок российского газа в Европу - Reuters08.05.25, 17:53 • 5648 просмотров
Представитель кремля также заявил, что "Вашингтон разочаровывает москву больше, чем рф - США".
Официальные переговоры путина и Си Цзиньпина завершены08.05.25, 17:50 • 5242 просмотра
В то же время, последние заявления вице-президента США Джей Ди Венса ушаков назвал вполне интересными и такими, что "несут конструктивный заряд". По его словам, "заявления из США показывают, что администрация Трампа понимает требования и цели москвы".
Напомним
Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что россия "просит слишком много" для прекращения войны с Украиной. Об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.