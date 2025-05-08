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США и рф двигаются к двусторонней встрече путина и Трампа - ушаков

Киев • УНН

 • 2040 просмотра

США и россия работают над организацией двусторонней встречи между Трампом и путиным, учитывая предложения рф. ушаков позитивно оценил заявления вице-президента США Венса.

США и рф двигаются к двусторонней встрече путина и Трампа - ушаков


Соединенные Штаты Америки и россия движутся к двусторонней встрече лидеров Дональда Трампа и диктатора владимира путина. Об этом заявил помощник российского диктатора путина юрий ушаков, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

По словам ушакова, требования и предложения россии "в какой-то степени учитываются американской стороной, хотя не все".

США и россия ищут пути возобновления поставок российского газа в Европу - Reuters08.05.25, 17:53 • 5648 просмотров

Представитель кремля также заявил, что "Вашингтон разочаровывает москву больше, чем рф - США".

Официальные переговоры путина и Си Цзиньпина завершены08.05.25, 17:50 • 5242 просмотра

В то же время, последние заявления вице-президента США Джей Ди Венса ушаков назвал вполне интересными и такими, что "несут конструктивный заряд". По его словам, "заявления из США показывают, что администрация Трампа понимает требования и цели москвы".

Напомним

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что россия "просит слишком много" для прекращения войны с Украиной. Об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Лилия Набока

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