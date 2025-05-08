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США и россия ищут пути возобновления поставок российского газа в Европу - Reuters

Киев • УНН

 • 344 просмотра

США и россия ведут переговоры о возобновлении поставок газа в Европу. Америка может выступить посредником для снятия политической напряженности и влияния на объемы поставок.

США и россия ищут пути возобновления поставок российского газа в Европу - Reuters

На фоне замороженных энергетических отношений между Европой и россией, представители США и рф провели переговоры о возможной помощи США в возобновлении продажи российского газа в Европу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на восемь источников, знакомых с ходом переговоров, пишет УНН.

Детали

После вторжения россии в Украину в 2022 году Европа резко сократила импорт российского газа, что привело к убыткам в размере $7 миллиардов для российского экспортера "Газпром" в следующем году.

Президент США Дональд Трамп стремится к достижению мира в Украине, что, как считается, может поспособствовать восстановлению газовых отношений.

Источники, близкие к двусторонним переговорам, заявили, что возобновление роли россии на газовом рынке ЕС может помочь закрепить мирное соглашение с президентом рф владимиром путиным.

Хотя большинство стран Европы нашли альтернативные источники поставок, некоторые покупатели остались, и представители отрасли считают, что больше стран могут вернуться к российскому газу после заключения мира.

Потери на европейском рынке газа - самый болезненный удар по российской экономике за последние три года. Сейчас россия обеспечивает лишь 19% европейского спроса, тогда как до войны этот показатель достигал 40%, в основном за счет СПГ (сжиженного природного газа) и поставок через Турцию по газопроводу TurkStream.

Участие США в этих процессах может помочь москве преодолеть политическое сопротивление в Европе. Для Вашингтона это также выгодно - дает возможность влиять на масштабы возвращения российского газа в Европу, отметили два дипломатических источника и источник в Белом доме.

С 2022 года Европа начала импортировать газ из других источников, в частности СПГ из США.

ЕС ищет пути разорвать газовые связи с россией, но юридические рычаги ограничены05.05.25, 12:28 • 6879 просмотров

Дипломаты Стив Виткофф от США и кирилл дмитриев - инвестиционный представитель путина - обсуждали вопросы газа в рамках мирных переговоров по Украине, рассказали два из восьми источников.

Представитель Виткоффа отказался комментировать, обсуждалась ли тема экспорта российского газа в Европу.

"В настоящее время таких переговоров не ведется", - говорится в заявлении российского фонда прямых инвестиций, возглавляемого Дмитриевым.

"Газпром" рассмотрит возможность продажи газа в Европу, если газотранспортная система между россией и Европой перейдет под контроль нового владельца, заявил пресс-секретарь кремля дмитрий песков в апреле в интервью французскому журналу Le Point.

Газпром контролирует две ветки газопровода "Северный поток 1" и "Северный поток 2", доли в которых имеют европейские компании.

москва готова поставлять газ и знает, что некоторые страны ЕС до сих пор хотят его покупать, сказал песков. "Есть продавец газа, есть потенциальные покупатели", — отметил он в апреле.

Среди стран, которые до сих пор покупают газ в рф, - Венгрия и Словакия (получают газ через TurkStream), а также Бельгия, Франция, Нидерланды и Испания, которые закупают СПГ у российской компании Novatek по долгосрочным контрактам.

ЕС увеличил закупки СПГ и трубопроводного газа из россии на 18% - СМИ27.03.25, 12:48 • 21673 просмотра

Относительно возможного участия США, пять источников заявили, что обсуждаются варианты приобретения американскими инвесторами долей в газопроводе "Северный поток", в трубопроводе, проходящем через Украину, или в самом "Газпроме". Также США могут выступить в качестве покупателя - закупить газ у "Газпрома" и поставлять его в Европу, в частности в Германию.

Два источника добавили, что дипломаты обсуждали вариант, при котором американская компания покупала бы российский газ и экспортировала его в Европу, что могло бы снять политическую напряженность вокруг этого вопроса.

Фонды BlackRock, Vanguard и Capital Group владеют долями в "Газпроме" от 1 до 2%.

BlackRock, Vanguard и "Газпром" не ответили на запросы о комментарии. Capital Group отказалась от комментариев.

Европейская комиссия также отказалась от комментариев. Ее президент Урсула фон дер Ляйен высказалась против возвращения к закупкам российских энергоресурсов.

Некоторые до сих пор считают, что мы должны снова открыть вентиль для российского газа и нефти. Это была бы историческая ошибка, и мы этого не допустим. россия неоднократно доказала, что является ненадежным поставщиком

- заявила она 7 мая в Европарламенте.

Брюссель планирует запретить новые газовые соглашения с рф до конца 2025 года и прекратить импорт по действующим контрактам до конца 2027 года. План должны рассмотреть в следующем месяце, и он требует поддержки Европарламента и большинства стран-членов. Венгрия и Словакия уже выступили против.

Трамп заявил, что надеется на быстрое достижение мира в Украине, что откроет возможность для "большого бизнеса" между США, россией и Украиной.

путин заявил, что россия готова немедленно возобновить экспорт газа в Европу при наличии политической воли.

Газ в Европе упал в цене вслед за нефтью на фоне отставания потребности от поставок05.05.25, 16:27 • 7434 просмотра

30 апреля Украина и США подписали соглашение по полезным ископаемым, которое охватывает все ресурсы и инфраструктуру, принадлежащие украинскому государству, однако газопроводы там прямо не упоминаются.

Если уровень взаимодействия между США и россией сохранится, очень вероятно, что поставки российского газа будут возобновлены... с участием американских посредников

- сказал собеседник, знакомый с ходом переговоров.

"Газпром", заинтересованный в возвращении на рынок Европы, может предложить немецким клиентам краткосрочные контракты на 24 месяца со значительными скидками, отметили два источника. Ранее компания требовала контрактов на десятилетия.

Препятствия

Впрочем, ЕС преимущественно выступает против этого, и есть ряд других проблем. Остаются юридические споры относительно нарушенных контрактов.

Газопроводы "Северного потока" были повреждены в результате диверсии в сентябре 2022 года. Три из четырех труб были разрушены, только одна осталась пригодной для транспортировки газа.

Война в Украине также изменила ситуацию - российские удары повредили трубопроводы на украинской территории, хотя основной транзитный маршрут остается функциональным.

Еще одна техническая проблема: "Северный поток-2" так и не получил разрешение правительства Германии на начало поставок, отметили в немецком министерстве энергетики, отказавшись от дальнейших комментариев.

В ЕС представили дорожную карту отказа от российских энергоносителей: касается в том числе газа, урана и "теневого флота" рф06.05.25, 17:11 • 91333 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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