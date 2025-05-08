США та росія шукають шляхи відновлення поставок російського газу до Європи - Reuters

На фоні заморожених енергетичних відносин між Європою та росією, представники США та рф провели переговори щодо можливої допомоги США у відновленні продажу російського газу до Європи. Про це повідомляє Reuters з посиланням на вісім джерел, знайомих із перебігом переговорів, пише УНН.

Деталі

Після вторгнення росії в Україну у 2022 році Європа різко скоротила імпорт російського газу, що призвело до збитків у розмірі $7 мільярдів для російського експортера "Газпром" у наступному році.

Президент США Дональд Трамп прагне досягнення миру в Україні, що, як вважається, може посприяти відновленню газових відносин.

Джерела, наближені до двосторонніх переговорів, заявили, що відновлення ролі росії на газовому ринку ЄС може допомогти закріпити мирну угоду з президентом рф володимиром путіним.

Хоча більшість країн Європи знайшли альтернативні джерела постачання, деякі покупці залишились, і представники галузі вважають, що більше країн можуть повернутись до російського газу після укладення миру.

Втрати на європейському ринку газу - найболючіший удар по російській економіці за останні три роки. Нині росія забезпечує лише 19% європейського попиту, тоді як до війни цей показник сягав 40%, здебільшого за рахунок СПГ (скрапленого природного газу) та постачань через Туреччину газопроводом TurkStream.

Участь США в цих процесах може допомогти москві подолати політичний спротив у Європі. Для Вашингтона це також вигідно - дає можливість впливати на масштаби повернення російського газу до Європи, зазначили два дипломатичні джерела і джерело в Білому домі.

З 2022 року Європа почала імпортувати газ з інших джерел, зокрема СПГ із США.

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Дипломати Стів Віткофф від США та кирило дмитрієв - інвестиційний представник путіна - обговорювали питання газу в рамках мирних переговорів щодо України, розповіли два з восьми джерел.

Представник Віткоффа відмовився коментувати, чи обговорювалась тема експорту російського газу до Європи.

"Наразі таких переговорів не ведеться", - йдеться у заяві російського фонду прямих інвестицій, очолюваного Дмитрієвим.

"Газпром" розгляне можливість продажу газу до Європи, якщо газотранспортна система між росією та Європою перейде під контроль нового власника, заявив речник кремля дмитро пєсков у квітні в інтерв’ю французькому журналу Le Point.

Газпром контролює дві гілки газогону "Північний потік 1" і "Північний потік 2", частки в яких мають європейські компанії.

москва готова постачати газ і знає, що деякі країни ЄС досі хочуть його купувати, сказав пєсков. "Є продавець газу, є потенційні покупці", — зазначив він у квітні.

Серед країн, які досі купують газ у рф, - Угорщина і Словаччина (отримують газ через TurkStream), а також Бельгія, Франція, Нідерланди та Іспанія, які закуповують СПГ у російської компанії Novatek за довгостроковими контрактами.

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Щодо можливої участі США, п’ять джерел заявили, що обговорюються варіанти придбання американськими інвесторами часток у газопроводі "Північний потік", у трубопроводі, що проходить через Україну, або в самому "Газпромі". Також США можуть виступити як покупець - закупити газ у "Газпрому" й постачати його в Європу, зокрема до Німеччини.

Два джерела додали, що дипломати обговорювали варіант, за якого американська компанія купувала б російський газ і експортувала його до Європи, що могло б зняти політичну напругу навколо цього питання.

Фонди BlackRock, Vanguard і Capital Group володіють частками в "Газпромі" від 1 до 2%.

BlackRock, Vanguard і "Газпром" не відповіли на запити про коментар. Capital Group відмовилась від коментарів.

Європейська комісія також відмовилась від коментарів. Її президент Урсула фон дер Ляєн висловилась проти повернення до закупівель російських енергоресурсів.

Деякі досі вважають, що ми маємо знову відкрити вентиль для російського газу й нафти. Це була б історична помилка, і ми цього не допустимо. росія неодноразово довела, що є ненадійним постачальником - заявила вона 7 травня в Європарламенті.

Брюссель планує заборонити нові газові угоди з рф до кінця 2025 року та припинити імпорт за чинними контрактами до кінця 2027 року. План мають розглянути наступного місяця, і він потребує підтримки Європарламенту та більшості країн-членів. Угорщина та Словаччина вже виступили проти.

Трамп заявив, що сподівається на швидке досягнення миру в Україні, що відкриє можливість для "великого бізнесу" між США, росією та Україною.

путін заявив, що росія готова негайно відновити експорт газу до Європи за наявності політичної волі.

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30 квітня Україна і США підписали угоду щодо корисних копалин, яка охоплює всі ресурси та інфраструктуру, що належать українській державі, однак газопроводи там прямо не згадуються.

Якщо рівень взаємодії між США і росією збережеться, дуже ймовірно, що постачання російського газу буде відновлено... за участі американських посередників - сказав співрозмовник, знайомий із ходом переговорів.

"Газпром", зацікавлений у поверненні на ринок Європи, може запропонувати німецьким клієнтам короткострокові контракти на 24 місяці зі значними знижками, зазначили два джерела. Раніше компанія вимагала контрактів на десятиліття.

Перешкоди

Втім, ЄС переважно виступає проти цього, і є низка інших проблем. Залишаються юридичні спори щодо порушених контрактів.

Газопроводи "Північного потоку" були пошкоджені внаслідок диверсії у вересні 2022 року. Три з чотирьох труб було зруйновано, лише одна лишилась придатною для транспортування газу.

Війна в Україні також змінила ситуацію - російські удари пошкодили трубопроводи на українській території, хоча основний транзитний маршрут залишається функціональним.

Ще одна технічна проблема: "Північний потік-2" так і не отримав дозвіл уряду Німеччини на початок постачань, наголосили у німецькому міністерстві енергетики, відмовившись від подальших коментарів.

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