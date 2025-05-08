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США та рф рухаються до двосторонньої зустрічі путіна і Трампа - ушаков

Київ • УНН

 • 5108 перегляди

США та росія працюють над організацією двосторонньої зустрічі між Трампом і путіним, враховуючи пропозиції рф. ушаков позитивно оцінив заяви віцепрезидента США Венса.

США та рф рухаються до двосторонньої зустрічі путіна і Трампа - ушаков


Сполучені Штати Америки і росія рухаються до двосторонньої зустрічі лідерів Дональда Трампа і диктатора володимира путіна. Про це заявив помічник російського диктатора путіна юрій ушаков, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

За словами ушакова, вимоги та пропозиції росії "якоюсь мірою враховуються американською стороною, хоча не всі".

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Представник кремля також заявив, що "Вашингтон розчаровує москву більше, ніж рф - США".

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У той же час, останні заяви віцепрезидента США Джей Ді Венса ушаков назвав цілком цікавими і такими, що "несуть конструктивний заряд". За його словами, "заяви зі США показують, що адміністрація Трампа розуміє вимоги та цілі москви".

Нагадаємо

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що росія "просить забагато" для припинення війни з Україною. Про це він сказав під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

Лілія Набока

Лілія Набока

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