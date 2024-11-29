США и Китай обменялись заключенными: кого освободили обе стороны

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В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог
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В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог

Zelenskyy signed a law on raising taxes
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Zelenskyy signed a law on raising taxes

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Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии
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Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии

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АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"
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АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев
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Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев

путин снова пригрозил применить новую ракетную систему "Орешник": что сказал
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путин снова пригрозил применить новую ракетную систему "Орешник": что сказал

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Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт
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Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
США и Китай обменялись заключенными: кого освободили обе стороны

США и Китай обменялись заключенными: кого освободили обе стороны

Киев  •  УНН

 • 5642 просмотра

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Китай освободил трех американских граждан, включая приговоренного к смертной казни. США в ответ вернули четырех человек, разыскиваемых китайскими властями.

Китай освободил трех американских граждан, которых он держал в тюрьме в течение многих лет, а Пекин утверждает, что США вернули в Китай четырех человек. Об этом пишет AP, передает УНН

Детали

Трое американцев, освобожденных Пекином, - это Марк Свидан, Кай Ли и Джон Люн, которых правительство США назвало несправедливо задержанными Китаем. Свидану грозил смертный приговор по обвинению в хранении наркотиков, а Ли и Люн находились в тюрьме по обвинению в шпионаже. 

Самолет с этими тремя людьми приземлился поздно вечером в среду на военной базе в Сан-Антонио, штат Техас.

Утром в четверг Байден сказал журналистам, что он говорил со всеми ними и "я очень рад, что они дома".

В четверг китайское правительство также объявило, что США вернули в Китай четырех человек, включая по меньшей мере трех китайских граждан, которые, по его словам, удерживались в "политических целях", и человека, которого Пекин разыскивал за преступления и который жил в Соединенных Штатах. Оно не назвало имена этих четырех человек.

В рф заявили, что готовы обменять 630 украинских военнопленных27 нояб. 2024, 14:21 • 17356 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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