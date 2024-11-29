США и Китай обменялись заключенными: кого освободили обе стороны

Китай освободил трех американских граждан, которых он держал в тюрьме в течение многих лет, а Пекин утверждает, что США вернули в Китай четырех человек. Об этом пишет AP, передает УНН.

Детали

Трое американцев, освобожденных Пекином, - это Марк Свидан, Кай Ли и Джон Люн, которых правительство США назвало несправедливо задержанными Китаем. Свидану грозил смертный приговор по обвинению в хранении наркотиков, а Ли и Люн находились в тюрьме по обвинению в шпионаже.

Самолет с этими тремя людьми приземлился поздно вечером в среду на военной базе в Сан-Антонио, штат Техас.

Утром в четверг Байден сказал журналистам, что он говорил со всеми ними и "я очень рад, что они дома".

В четверг китайское правительство также объявило, что США вернули в Китай четырех человек, включая по меньшей мере трех китайских граждан, которые, по его словам, удерживались в "политических целях", и человека, которого Пекин разыскивал за преступления и который жил в Соединенных Штатах. Оно не назвало имена этих четырех человек.

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